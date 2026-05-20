タレントの辻希美（38）が19日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。子供たちの反抗期について語った。

この日のテーマは「男の子ママの悩み」。現在18歳長女、15歳長男、13歳次男、7歳三男、0歳次女の3男2女の母である辻は反抗期が話題に挙がると、「長女長男は終わった」と明かした。

どんな状態だったかと聞かれると「うちはクソババアとか言われたことない。でも口をほんときいてくれない、無視。私の存在が見えてないみたいな状態が何年か続いて」と説明。

「ほっとくのは違う、でも関与してもダメだから、とりあえずご飯を3食部屋の前に置いて。もうおにぎりカッチカチですよ“この野郎！この野郎！”と思って」と力いっぱいおにぎりを握る動作をしながら回顧。さらに、現在中学2年生の次男が反抗期真っただ中で「基本的にリビングに居ない」と自室にこもっているといい「話せば話すほどダメ。そっとしておくが一番」と“攻略法”を明かした。

一方で、反抗期を抜けると「逆にすごい寄って来てくれるんです」と反動も明かし「それが可愛くて！」と笑顔だった。