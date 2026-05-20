&TEAMライブ参戦

卓球女子の張本美和（木下グループ）が19日、自身のSNSを更新。オフのライブ参戦を報告した。張本が手にしていたあるアイテムに、ファンから多くの反響が寄せられている。

張本はSNSに「『2026 ＆TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’ in JAPAN』神奈川公演に参戦しました！」と記し、2枚の写真を投稿。13〜14日に行われたグローバルボーイズグループ「＆TEAM」のコンサートに初参戦したことを報告した。

写真の張本は、メンバーであるKの垂れ幕の横で笑顔を見せている。右手にはペンライトを持ち、胸元にはKの顔写真がプリントされたうちわを掲げていた。投稿文では「最っ高に楽しかったです！！！」「ダンスを生で見ると迫力があってかっこよかったです」「パワーチャージ完了です」と喜びをつづっていた。

張本は日本時間10日まで英国で行われていた世界卓球に出場しており、束の間のオフを楽しんだ。コメント欄には労いの声のほか、Kのファンであることがわかる姿に対して「美和ちゃん、Kペンだったんだね」「同ペンうれしい」「誰が推しなのかなって気になってたけどケイペンだったー」「お写真めっっちゃ上手！！！」「なんと、ケイペンさんでした」など興味津々の声が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）