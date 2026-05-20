LEADING EDGEの静音バスケットボールから新色登場…リアルな感覚を追求した自宅練習用ボール

5月19日、部活生を応援するトレーニングブランド『LEADING EDGE（リーディングエッジ）』を展開する株式会社YOCABITOは、バスケットボールのドリブル音を半減させる静音バスケットボールのNEWカラーを発表した。

LEADING EDGEは「部活生の夢を叶えるトレーニングパートナー」をコンセプトに、最適なスポーツ練習用器具を提供。バスケットボール分野でもさまざまなアイテムを販売するなか、静音バスケットボールを開発した。リアルな感覚を追求し、公式サイズに近い重量感やドリブルの跳ね返り、サイズにこだわり、実戦に近い感覚を保ちながらも自宅トレーニングに最適な設計を実現。自宅内でドリブルをついても音が半減するボールは、これまでに4000人が愛用している。

今回発表された新色は5号球のグリーンと6号球のピンク×ブラック、そして7号球はバスケットボールらしいオレンジの3色がラインナップ。スタイリッシュなデザインと高い機能性を兼ね備えた。NEWカラー3色は現在予約受付中で、価格は税込で5480円となっている。

自宅での練習の強い味方になる静音バスケットボール。ライバルに差をつけるためにおすすめのアイテムだ。

【画像】静音バスケットボールのNEWカラー