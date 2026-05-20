藤永佳昭が富山グラウジーズを退団…すでに移籍先決定「新たな挑戦を応援していただけると幸いです」

富山グラウジーズは5月20日、藤永佳昭が契約満了に際し、チームを退団することを発表した。藤永はすでに移籍先が決定しているため、Bリーグの自由交渉選手リストには公示されない。

4月に34歳の誕生日を迎えた藤永は、175センチ75キロのポイントガード。北陸高校、東海大学を経て、アースフレンズ東京Zでプロキャリアを始めた。名古屋ダイヤモンドドルフィンズでBリーグ初年度を迎え、千葉ジェッツ、アルバルク東京、秋田ノーザンハピネッツでもプレー。富山での2シーズン目となった「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は54試合に出場し、1試合平均1.2得点1.2アシストを記録した。

藤永は公式HPで「この度、富山グラウジーズを退団することになりました。2シーズンにわたり熱い応援をくださったブースターの皆様、スポンサーの皆様、そしてチームに関わる全ての皆様に心より感謝申し上げます。自分は怪我を抱えた状態でチームに合流し、苦しいことや難しいこともたくさんありました。それでも、富山での時間を通し、少しずつですがもう一度バスケットを純粋に楽しむ気持ちを取り戻すことができました。この2年間で富山グラウジーズの成長の一助になれたなら自分のいた意味があると思っています。また新たな挑戦を応援していただけると幸いです。2シーズンありがとうございました」とコメントした。

なお、富山は20日時点でトレイ・ケル、鎌田隼、ヤニス・モラン、野粼由之との契約満了を発表している。