17LIVEが運営するライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」のVライバープロダクション「NexuStella（ネクサステラ）」は、あらかじめ用意された3体のキャラクター立ち絵に“魂”を吹き込む新たなVライバーを募集する『NexuStella 魂募集オーディション』を、6月1日から6月30日にかけて開催することを発表した。

【画像あり】オーディションで募集する3人のキャラクター

「NexuStella」は、17LIVEが2023年12月1日に設立したVライバープロダクション。「武士来舞」「NexuStella Colorful」「V-iii」といったユニットが所属しており、歌唱・トーク・ゲーム実況などの配信ジャンルを中心に、「17LIVE」やYouTubeなどのプラットフォームで活動している。

今回開催される『NexuStella 魂募集オーディション』は、新たな才能の発掘と、ファンとともに育つVライバーの育成を目的とした取り組み。

「17LIVE」アプリ内のイベント形式で実施され、イベント開催告知以降の期間内に「17LIVE」において新規認証Vライバーとして登録し、かつ「NexuStella」の育成レーベル「ぽらりすぱれっと」への所属登録を行った人が応募対象となる。該当イベントの【総合】ランキングで上位3位以内に入賞し、指定の条件を満たした人が、新たなVライバーとしてデビューする。

入賞者によるキャラクターの選定は、ランキング1位の人から希望で選ぶ形式となり、2位・3位の人は希望に添えない可能性もある。デビューに際するライバーの名称は、本人と運営スタッフの協議のうえで決定される。あわせて2026年夏頃には、それぞれのキャラクターのデビューグッズの制作および販売も予定されている。

応募資格は満18歳以上で、Vライバーとしての配信活動を継続的に行える人。すでに「17LIVE」にて認証ライバー契約登録（リアルライバー・Vライバーの双方を含む）がある場合は対象外となる。

本イベント開催期間中のライブ配信は、自身でVライバーの立ち絵・モデルを保有している場合はそちらの使用が可能で、保有していない場合は17LIVEアプリ内の「Vクリエイトモード」を用いての配信となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）