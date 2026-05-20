「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２０日午後１時現在で三菱商事<8058.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



三菱商は反落、一時１５７円安の５３６２円まで下押す場面があった。前週末１５日に上場来高値６０１２円をつけたが、今週に入って利益確定売り圧力が顕在化した。５日移動平均線が下降転換するとともに、同移動平均線から大きく下放れており、５２００円近辺を横に走る２５日移動平均線が次の下値メドとして意識される。



今月１日に発表した２７年３月期業績予想で最終利益が前期比３７％増の１兆１０００億円との見通しを示したほか、年間配当を前期実績から１５円増配となる１２５円としており、これが好感され株価水準を切り上げた経緯がある。目先はその反動が出ているが、高値から１０％程度ディスカウントされた時価は値ごろ感から買い向かう動きも観測される。



出所：MINKABU PRESS