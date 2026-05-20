マーベリックスが契約期間を4年残すジェイソン・キッドHCと双方合意で契約解除

5月20日（現地時間19日）。ダラス・マーベリックスは、ジェイソン・キッドHC（ヘッドコーチ）が退任すると発表した。これは双方合意による契約解除で、別々の道を歩むことになった。

『ESPN』によると、キッドHCは契約期間が4年残っていて、サラリー総額は4000万ドル（約63億2000万円）以上とのこと。ただ、マブスは約2週間前にバスケットボール運営部代表兼ガバナーへ、以前トロント・ラプターズでエグゼクティブを務めてきたマサイ・ウジリを迎えていた。

現役時代にマブスで約8シーズンをプレーしたキッドは、ポイントガードとして2011年の球団初優勝に貢献したレジェンド。2021－22から2025－26までの5シーズン、古巣で指揮を執ったキッドはレギュラーシーズン410試合で205勝205敗（勝率50.0パーセント）、プレーオフ40試合で22勝18敗（勝率55.0パーセント）を記録。

2022年のプレーオフではルカ・ドンチッチ（現ロサンゼルス・レイカーズ）、ジェイレン・ブランソン（現ニューヨーク・ニックス）らを擁してウェスタン・カンファレンス・ファイナルへ進出。2024年にはドンチッチとカイリー・アービングを中心とした布陣でウェストを勝ち上がり、NBAファイナルまで勝ち進んだ。

今シーズンのマブスは、ウェスト12位の26勝56敗でフィニッシュ。カイリーがヒザのケガのため全休も、1年目のクーパー・フラッグがチームを引っ張り、新人王に選ばれた。

リリースの中で、ウジリ氏はこう述べている。

「我々のバスケットボールプログラムの将来を検討するうえで、今こそチームの新たな方向性を模索する適切な時期だと信じています。私たちはこのフランチャイズへ大きな期待を抱いており、継続して優勝争いへ加わることができるバスケットボールの組織を構築する責任があります」

はたして、マブスは新たな指揮官にどんな人物を招へいするのか。キッドHCの今後とともに注目したいところだ。

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