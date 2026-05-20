高千穂交易は後場底堅い動き、米冷却技術企業のフロア・システムズ社と代理店契約締結

高千穂交易<2676.T>は後場に入り底堅い動きを見せている。午後１時ごろ、米シリコンバレーの冷却技術企業フロア・システムズ社（カリフォルニア州）と、日本で初となる代理店契約を締結したと発表しており、これを好材料視した買いが下値に入っているようだ。



フロア・システムズ社は、急速に進化するテクノロジー業界が直面する熱問題に対し、世界初のソリッドステート・アクティブ冷却デバイス「ＡｉｒＪｅｔ」を提供している。今回の契約により、高千穂交易は「ＡｉｒＪｅｔ」を取り扱い製品ラインアップに加えることになり、半導体・電子機器分野における顧客の熱課題に対し、新たな選択肢を提供するとしている。



出所：MINKABU PRESS