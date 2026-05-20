17LIVEは、ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が推進する野球普及プロジェクト『野球って17（いいな）』の初代アンバサダーとして、元プロ野球選手の石川駿氏と契約を締結したことを発表した。

『野球って17（いいな）』は、ライブ配信を通じて野球関連コミュニティを形成し、野球というスポーツの普及促進に貢献することを目的としたプロジェクト。2025年1月にスタートしたプロ野球選手・近藤健介率いる合同自主トレーニングチーム『チーム天城』との共創プロジェクトを皮切りに発足した。

以降、独立リーグに所属する現役プロ野球選手によるライブ配信や、1イニングで勝敗が決まる新たな野球イベント「THREE GONG.」への協賛および大会のライブ配信企画など、多様な取り組みを展開している。

今回アンバサダーに就任する石川氏は、今後公式アカウントで継続的に実施していくシミュレーション野球配信をはじめとしたライブ配信番組への出演や、野球に関連した企画を通じて、「17LIVE」における野球コミュニティの活性化に貢献するという

（文＝リアルサウンドテック編集部）