　ブライトンMF三笘薫が、クラブが選出する年間最優秀ゴール賞を3年連続で受賞した。

　負傷離脱期間があったものの、今季もブライトンの主軸としてプレーした三笘はプレミアリーグ第37節終了時点で25試合3得点1アシストを記録していた。しかし、今月9日に行われた第36節ウォルバーハンプトン戦での負傷により、今シーズンの残り試合の欠場が決定。北中米W杯に臨む日本代表メンバーからの選外も決まった。

　リーグ戦は残り1試合残っているが、クラブは19日にプレイヤー・アワードを開催。そして、三笘が第33節トッテナム戦で叩き込んだ左足ボレーが年間最優秀ゴールに選出されることとなった。なお、三笘の年間最優秀ゴール賞受賞は3年連続の快挙に。また、このゴールはプレミアリーグ4月度の月間最優秀ゴールにも選出されている。

　クラブは公式Xで「カオルが3シーズン連続で最優秀ゴール賞を受賞!　なんて素晴らしいシュートなんだ」とコメントするだけでなく、日本語の公式アカウントでは20日に29歳の誕生日を迎えた三笘に対し「今日は我らが三笘薫の誕生日!　おめでとう、カオル」とメッセージを贈っている。