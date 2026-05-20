三笘薫、3年連続でブライトンの年間最優秀ゴール賞を受賞!! トッテナム戦のスーパーボレー弾が選出
ブライトンMF三笘薫が、クラブが選出する年間最優秀ゴール賞を3年連続で受賞した。
負傷離脱期間があったものの、今季もブライトンの主軸としてプレーした三笘はプレミアリーグ第37節終了時点で25試合3得点1アシストを記録していた。しかし、今月9日に行われた第36節ウォルバーハンプトン戦での負傷により、今シーズンの残り試合の欠場が決定。北中米W杯に臨む日本代表メンバーからの選外も決まった。
リーグ戦は残り1試合残っているが、クラブは19日にプレイヤー・アワードを開催。そして、三笘が第33節トッテナム戦で叩き込んだ左足ボレーが年間最優秀ゴールに選出されることとなった。なお、三笘の年間最優秀ゴール賞受賞は3年連続の快挙に。また、このゴールはプレミアリーグ4月度の月間最優秀ゴールにも選出されている。
クラブは公式Xで「カオルが3シーズン連続で最優秀ゴール賞を受賞! なんて素晴らしいシュートなんだ」とコメントするだけでなく、日本語の公式アカウントでは20日に29歳の誕生日を迎えた三笘に対し「今日は我らが三笘薫の誕生日! おめでとう、カオル」とメッセージを贈っている。
負傷離脱期間があったものの、今季もブライトンの主軸としてプレーした三笘はプレミアリーグ第37節終了時点で25試合3得点1アシストを記録していた。しかし、今月9日に行われた第36節ウォルバーハンプトン戦での負傷により、今シーズンの残り試合の欠場が決定。北中米W杯に臨む日本代表メンバーからの選外も決まった。
クラブは公式Xで「カオルが3シーズン連続で最優秀ゴール賞を受賞! なんて素晴らしいシュートなんだ」とコメントするだけでなく、日本語の公式アカウントでは20日に29歳の誕生日を迎えた三笘に対し「今日は我らが三笘薫の誕生日! おめでとう、カオル」とメッセージを贈っている。
Kaoru Mitoma caught that perfectly— Premier League (@premierleague) May 8, 2026
The @OfficialBHAFC winger's stunning volley is April's Guinness Goal of the Month pic.twitter.com/vH5sIfCeMq