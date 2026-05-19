異世界ファンタジーといえば、主人公がチート能力で伝説を作る王道ものが定番です。けれど、「ひと味違う作品が読みたい」と思う方も多いのではないでしょうか。

今回ご紹介するのは、勇者パーティーの一員だった大賢者にもかかわらず、伝説には残らなかった主人公の物語。数千年間の石化から目覚め、第二の人生を歩む『伝説に残らなかった大賢者』です。

本作は『ネット小説大賞』で2万作品以上の応募作からグランプリを獲得。『小説家になろう』でページ累計4000万PVを獲得している人気作です。

物語は、主人公マーギンが勇者パーティーとして魔王討伐を果たした直後、仲間に石化魔法をかけられ、数千年後に目覚めるところから始まります。「なぜ仲間に裏切られたのか？」「なぜ伝説に残らなかったのか？」という謎を抱えたまま展開されるストーリーが見どころです。

勇者パーティー時代の「過去の日常」と、石化から解放された後の「現在の日常」。二つの時間軸が交錯しながら、物語は大きく動いていきます。

魔法書店を営むスローライフとしても楽しめる一方、物語は大きな伏線回収へ向かっていきます。

​​本稿では、​​モノ雑誌媒体であるGetNavi webの視点から、魅力的な「魔法の道具」が多数登場する本作の深掘りを行います。​

↑原作小説が双葉社のMノベルスから刊行され、イラストは三弥カズトモ先生が担当。2026年4月時点でノベル版は2冊、コミック版は1冊を発刊しています。第12回ネット小説大賞グランプリ受賞作。（著：しゅーまつ 画：三弥カズトモ 刊：双葉社）

伝説に残らなかった大賢者（ノベル） (Mノベルス) 著:しゅーまつ, イラスト:三弥カズトモ \1,359 （2026/05/12 11:23時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

伝説に残らなかった大賢者（2） (Mノベルス) 双葉社 \1,540 （2026/05/12 11:23時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

伝説に残らなかった大賢者（コミック） ： 1 (モンスターコミックス) 著:濱重ぴかひこ, 著:しゅーまつ \731 （2026/05/12 11:24時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

コミックス2巻は5/29日発売予定！

伝説に残らなかった大賢者(2) (モンスターコミックス) 双葉社 \792 （2026/05/12 11:25時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

​​作品のあらすじと世界観の魅力を紹介​

​​魔王討伐の勇者パーティーの補佐役として異世界に召喚されたマーギンは、魔王の核を打ち抜いた直後、仲間であり師匠でもあった​​ミスティ​​という宮廷魔導師から石化魔法を掛けられてしまいます。石化が解け、彼が意識を取り戻したとき、すでに数千年という長い月日が流れていました。​

​​なぜ仲間だったはずのミスティに、魔法をかけられてしまったのか。マーギンは答えを出せずに苦悩しますが、真意を問いただすには時が経ちすぎ、ミスティはもはやこの世にはいないであろうと悟っています。マーギンはこの深い謎を抱えたまま、第二の人生を歩み始めます。​

​​数千年の間に世界は大きく変化しており、マーギンが大賢者をしていた時代では誰でも生活魔法を使うことができましたが、数千年後には魔法書を買わないと魔法が使えない世界になっていました。例えば水を出す魔法書を買い、そこに描いてある魔法陣を転写してもらわないと、水を出す魔法は使えません。​

​​そこでマーギンは大賢者だった当時の知識を活かし、​​魔法書店を営んで、高額な魔法書を販売しはじめます。​​人助けをしたり、時にはトラブルに巻き込まれたりしながらも、彼は目立たぬようひっそりと日常を送っていました。​

強大な力をひけらかすのではなく、仲間や周囲を導くマーギン。その人柄に、読者は物語を読み進めるほど引き込まれていくはずです。

マーギンの魔法書を買い物気分で読み解く​

​​マーギンが販売する魔法書は、その利便性と引き換えに高額な価格が設定されています。​

​​例えば、家事が苦手な方にとって夢のような「食器洗浄」の魔法を使えるようになる魔法書は、マーギンの書店で購入する場合に300万G（この世界の通貨単位）が必要です。異世界の貨幣価値は日本円とほぼ同等であるため、これは日本円でいう300万円に相当します。​

​​もしあなたが毎日大量の食器を洗う飲み屋の店主だとして、この魔法書を購入するでしょうか？ 私たちの生活における「食器洗浄機」を購入するのに近い感覚かもしれません。​

​​作中では、この魔法書の金額に対して、飲み屋の店主は「バカヤローっ、うちの客単価知ってるだろうが。食器洗うのに300万Gなんて払えるかっ」と一蹴しています。​

​​ほかにも、手軽に水を出す魔法が100万G、鹿のような動物を解体する魔法が500万Gなど、庶民には手が出ない高額な魔法が並びます。滅多に売れませんが、マーギンはそれを気に留める素振りもなく飄々としています。​

​​こうした魔法書が登場するシーンが、モノ媒体であるGetNavi webの最も注目しているポイントです。買い物好きの読者であれば、「自分ならどの魔法を買いたいか？」を検討しながら、面白く読み進められることでしょう。​

​​魔法を求めてくる仲間が集まってくる​

日々細々と暮らすマーギンの元には、彼の魔法を必要とする仲間たちが少しずつ集まってきます。迷子の少女を助けたり、女性でありながら騎士を目指す者を支援したりと、関わる人々の輪は広がっていきます。

​​数千年の石化から覚醒したマーギンは、大きく変化を遂げた時代にいました。大賢者として圧倒的な力を持つ彼はひっそりと魔法書店を営みながら、関わる人々を通して「今いる国はどんな国なのか」「文化はどんな風に変化してきたか」といった今の世界を紐解いていきます。​

​​丁寧に描かれる生活文化や、個性豊かな登場人物たちとの対話を通して、マーギンはこの世界への理解を深めていきます。そして読者もまた、この物語の世界を追体験することができます。​

​​食事を囲む器、携行品としての装備、生活必需品、宿に置かれた備品に至るまで、細部にまでこだわった道具の描写こそが、この世界観を楽しむ重要な要素の一つとなっています。​

​​原作者・しゅーまつ先生に訊く、モノや魔法書へのこだわり​

ここからは、しゅーまつ先生への取材をもとに、魔法書や魔道具の設定を「価格」「性能」「使い勝手」の視点から読み解いていきます。

魔法書の価格設定について、しゅーまつ先生はマーギンの心情と商売の距離感をこう説明しています。

「マーギンは、目覚めてから3年ほどの間は仲間に裏切られたという思いが残っており、その恐怖心にも似た心の傷の影響で、人との関わりを避けるように暮らしていました。あまり人と関りを持たずに、その日暮らしができればいいので、1年に魔法書が1〜2冊売れば生活費が賄えるような設定にしています。また、段違いに品質の高い魔法書を、他店と同じ相場で販売すると揉め事になるので、高質を謳わず、値段だけを高く設定しています」

つまり魔法書の価格は、単なる高額アイテムとしてではなく、マーギンの距離の取り方や傷ついた心情を表すために設計されています。生活費を賄える程度にしか売れない価格、しかし品質は段違いという設定が、キャラクターの背景を“モノと価格”から立ち上げている点に面白さがあります。

水の質や魔結晶を使った光源の性能描写についても、しゅーまつ先生の狙いは明確です。

「過去の常識と現在の常識の差が激しく、マーギンにとっては美味しい水が出せるのが当たり前だったのです。また魔道具もはるかに発展していたので、現代の人との感覚差が大きいということを表現しています。現実世界でイメージすると、現代の家電と明治〜大正の家電の違いみたいな感じを異世界で表現したつもりです」

魔道具のエネルギー源である魔結晶も、この“時代による性能差”を象徴するアイテムです。しゅーまつ先生は、魔石よりも多くの魔力を蓄えられる魔結晶について、過去の時代では今ほど高価ではなかったとしたうえで、こう続けます。

「マーギンはアイテムボックスに大量の魔結晶を持っており、この時代では高価になるという知識はありますが、マーギンの感覚では100均の電池のような感じです」

高性能な道具を当たり前のように扱うマーギンと、それに驚く周囲。この価値観のズレは、ガジェット好きにも刺さるポイントでしょう。

一方、しゅーまつ先生ご自身の執筆道具については、意外にも特別なこだわりはないとのことです。

「小説家になろうに趣味で投稿していたのがきっかけです。隙間時間にスマホで投稿するスタイルです。それは今も変わっていません。スマホだと好きな時、好きな場所、好きな姿勢で書けますので、駐車場に停めた車の中で書いたり、家で寝転がって書いたりしています」

ハイスペックなPCではなく、手元のスマホから物語が生まれるのは非常に現代的。本作の魔法書や魔道具と同じく、しゅーまつ先生にとってのスマホも日常に溶け込んだ“創作の道具”なのでしょう。

​コミック版 最新2巻が5月29日発売！​

​​ノベル版、コミック版ともに大盛況の本作ですが、コミカライズ版が5/29発売予定です！2巻もミスティの真意を探る旅をしながらも、様々なキャラクターとの交友が楽しみな内容になります！​

↑あらすじ：貴族の女騎士ローズの伝手で、地図を見ることができたマーギンはようやく手がかりを掴む。春になり、拾った少女アイリスが独り立ちしたら旅に出ようと思っていたマーギンだったが、ローズから特訓をお願いされたり、北の領地に魔狼討伐に向かったりとやることが山積みで……。仲間の裏切りの謎を追い求める異世界冒険ファンタジー、第2弾！​

伝説に残らなかった大賢者（ノベル） (Mノベルス) 著:しゅーまつ, イラスト:三弥カズトモ \1,359 （2026/05/12 11:23時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

伝説に残らなかった大賢者（2） (Mノベルス) 双葉社 \1,540 （2026/05/12 11:23時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

伝説に残らなかった大賢者（コミック） ： 1 (モンスターコミックス) 著:濱重ぴかひこ, 著:しゅーまつ \731 （2026/05/12 11:24時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

伝説に残らなかった大賢者(2) (モンスターコミックス) 双葉社 \792 （2026/05/12 11:25時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

コミックス2巻は5/29日発売予定！

伝説に残らなかった大賢者(2) (モンスターコミックス) 双葉社 \792 （2026/05/12 11:25時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post ​​リアルな魔法の買い物感覚が面白い！ ノベル・コミック『伝説に残らなかった大賢者』の魅力とは？​ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.