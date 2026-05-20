2026年5月20日（水） MLB Dバックス vs ジャイアンツ 試合結果
開催：2026.5.20
会場：チェース・フィールド
結果：[Dバックス] 5 - 3 [ジャイアンツ]
MLBの試合が20日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとジャイアンツが対戦した。
Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。
1回裏、さらにセカンドが悪送球でDバックス得点 ARI 1-0 SF
2回表、4番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 ARI 1-1 SF、5番 ウィリー・アダメス 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 ARI 1-2 SF、8番 ダニエル・スザック 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 ARI 1-3 SF
9回裏、8番 エイドリアン・デルカスティーヨ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 2-3 SF、1番 ケテル・マルテ 2球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでDバックス得点 ARI 5-3 SF
試合は5対3でDバックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はDバックスのホナタン・ロアイシガで、ここまで1勝1敗1S。負け投手はジャイアンツのケーレブ・キリアンで、ここまで1勝2敗2S。
ここまでDバックスは24勝23敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方ジャイアンツは20勝29敗で10.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-20 14:06:46 更新