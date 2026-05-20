開催：2026.5.20

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 5 - 3 [ジャイアンツ]

MLBの試合が20日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとジャイアンツが対戦した。

Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。

1回裏、さらにセカンドが悪送球でDバックス得点 ARI 1-0 SF

2回表、4番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 ARI 1-1 SF、5番 ウィリー・アダメス 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 ARI 1-2 SF、8番 ダニエル・スザック 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 ARI 1-3 SF

9回裏、8番 エイドリアン・デルカスティーヨ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 2-3 SF、1番 ケテル・マルテ 2球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでDバックス得点 ARI 5-3 SF

試合は5対3でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのホナタン・ロアイシガで、ここまで1勝1敗1S。負け投手はジャイアンツのケーレブ・キリアンで、ここまで1勝2敗2S。

ここまでDバックスは24勝23敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方ジャイアンツは20勝29敗で10.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 14:06:46 更新