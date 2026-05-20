È¬ÌÚÍ¦À¬¡ß&TEAM K¤Î¡íÆ±¤¤Ç¯¡í¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¤ËÈ¿¶Á¡ª¥Ï¥°¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÈþ¤Î½¸¹çÂÎ¡×¤ÎÀ¼
&TEAM¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤ÈFANTASTICS¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①②&TEAM K¤ÈÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤Î¡ÈÆ±¤¤Ç¯¡ÉÃçÎÉ¤·¥³¥é¥Ü¡¡③④¤Þ¤À½é¡¹¤·¤µ¤â¡©2023Ç¯¤ÎK¤ÈÈ¬ÌÚ¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¡Ú¼Ì¿¿¡Û ⑤7·î¤Ë&TEAM¡¢FANTASTICS¤Î´§ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷·èÄê¡¡
¢£&TEAM K¡ßFANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÃçÎÉ¤·¡ÈÆ±¤¤Ç¯¥³¥é¥Ü¡É¤ËÈ¿¶Á
&TEAM¤ÈFANTASTICS¤Ï¡¢5·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØDayDay. SUPER LIVE 2026¡ÙDAY3¤Ë½Ð±é¡£K¤ÈÈ¬ÌÚ¡¢¤½¤·¤ÆÃæÅçñ¥ÂÀ¤Î3¿Í¤ÇFANTASTICS¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤âÎÙ¤Ç¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î¸å¸ø³«¤µ¤ì¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢K¤ÈÈ¬ÌÚ¤¬&TEAM¤Î¡ÖWe on Fire¡×¤òÍÙ¤ë¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¬&TEAM¤Î¥°¥ëー¥×SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥Õ¤ËÁ°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÎK¤¬¡Ö¥·ー¤Ã¡×¤È¸ý¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤òÅö¤Æ¤ë¤·¤°¤µ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£K¤Î¸å¤í¤«¤é¡¢¶âÈ±¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥°»Ñ¤ÎÈ¬ÌÚ¤¬¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£
°ìÊý¡¢FANTASTICS¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFINALE¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÏÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡È¥Ò¥¸¥Ñ¥Á¥À¥ó¥¹¡É¤òÈäÏª¤·¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤ÏK¤ÎÉª¤òÈ¬ÌÚ¤¬¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤ÈÃ¡¤¯¤ªÃãÌÜ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢K¤¬È¬ÌÚ¤ò¥Ï¥°¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡ÈÆ±¤¤Ç¯¥³¥ó¥Ó¡É¤é¤·¤¤¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤Î½¸¹çÂÎ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÈþ¤·¤¹¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¥³¥é¥Ü¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¹ø¤Î°ÌÃÖ¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö´Ë¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£7·î¤Ë¤Ï&TEAM¡¢FANTASTICS¤Î´§ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷·èÄê
¤Ê¤ª¡¢7·î24Æü¤«¤é¤Ï¡¢&TEAM¤ÈFANTASTICS¤Ë¤è¤ë´§ÈÖÁÈ¡Ø&TEAM vs FANTASTICS ºÇ¶¯¥¹¥¿ー¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡©¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ6½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¡Ö¤³¤Î2ÁÈ¤Ï³Ú¤·¤ß¤¹¤®¡×¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£