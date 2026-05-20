NHK『SONGS THE ALFEE』放送決定！3000本目のライブのステージ裏にカメラが潜入

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『SONGS』にデビュー52年目のTHE ALFEEが登場。

3人の色彩豊かなボーカルと、親しみやすいキャラクターで人気を集め、若い世代のファンも増え続けているというTHE ALFEE。 この4月には、これまで積み上げてきたライブの本数が3,000を突破し大きな注目を集めた。

今回は、そんなTHE ALFEE最大の魅力である＜ライブ＞にフォーカスを当てていく。

■大泉も“声が枯れるほど笑った”とんでもライブエピソードとは？

番組では3,000本のライブの中からメンバー＆THE ALFEE関係者が選んだ名場面や珍場面映像をたっぷりと紹介。静岡でのオールナイト・ライブや海外の大規模ライブなどTHE ALFEEの歴史に残るライブの舞台裏やメンバーを襲ったハプニングを映像とともにトークしていく。大泉も「笑いすぎて声が枯れる」ほどの、とんでもエピソードも次々と飛び出した。

さらに3,000本目のライブの貴重なステージ裏にも『SONGS』カメラが潜入。セットや照明、楽器の準備などTHE ALFEEのド派手なライブがどのように作られているのか明らかに。さらに今年放送3,000回を迎えた「笑点」にTHE ALFEEが出演するオフショットもロケ、意外なコラボレーションの現場にもカメラが入っていく。

NHKでのスタジオパフォーマンスも約500人のファンを前にしたスタジオライブ形式。「星空のディスタンス」などヒット曲はもちろんライブでも盛り上がる鉄板曲だらけのスペシャルライブを披露。その模様も『SONGS』で届ける。

THE ALFEEはなぜ3,000本のライブを積み重ねることができたのか？ 3人のライブやメンバーへの想いも詰まった『SONGS』をお楽しみに。

■番組情報

NHK総合『SONGS THE ALFEE』

05/28（木）22:00～22:45

06/01（月）24:35～25:20 再放送

※NHK ONEで同時配信・放送から1週間見逃し配信

出 演：THE ALFEE 大泉洋

歌唱曲：「星空のディスタンス」「FLOWER REVOLUTION」 ほか

■【画像】『SONGS THE ALFEE』場面写真

■関連リンク

番組サイト

https://one.nhk/songs