ナショナルズのジェームズ・ウッド外野手は19日（日本時間20日）、本拠地メッツ戦に「1番右翼」で先発出場。2回裏の第2打席に今季13号となるランニング満塁本塁打を放った。

飛躍が期待される23歳がマークした2022年以来の“珍記録”に、MLB公式サイトや現地記者も驚きを示している。

■ナショナルズ・パークで記録

ナショナルズの本拠地ナショナルズ・パークで行われた一戦で、2022年以来となる珍しい記録が誕生した。

ウッドは2回裏、2死満塁で迎えた第2打席で、ノーラン・マクリーン投手の初球スイーパーを強振。打球は左中間へ飛び、メッツのニック・モラビト外野手がフェンス際でキャッチを試みたものの、ボールはグラブを弾いて外野を転々とした。

この間にナショナルズの走者が次々に生還。最後はウッド自身も頭から滑り込みでホームインし、今季13号となるランニング満塁本塁打を記録した。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXで、近年のランニング満塁本塁打について紹介。2022年7月22日（同23日）にライメル・タピア外野手（当時ブルージェイズ）が記録して以来で、1997年以降では8度目の珍記録だと伝えた。

さらに、2015年9月25日（同26日）のアーロン・アルテール（フィリーズ）、17年8月9日（同10日）のマイケル・テイラー（ナショナルズ）もナショナルズ・パークで記録しており、過去10年間の4度のランニング満塁弾のうち3度が同球場で生まれていると指摘している。

また、MLB公式サイトも「ウッドがキャリア初のグランドスラムを達成したが……ボールは一度もフェンスを越えなかった」と、この珍事を紹介。「ジェームズ・ウッドは、リトルリーグ時代のようなランニング満塁本塁打をメジャーの舞台で実現した」と報じた。

ウッドはメジャー2年目の2025年に31本塁打を放ちブレイク。今季もさらなる飛躍が期待される中、自身初のグランドスラムを“ランニング本塁打”という形で記録することになった。



