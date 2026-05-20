19日都内で、ファンケル「老化への挑戦」事業戦略&新CM発表会が行われ、俳優の井川遥（49）が登場した。

【映像】アシンメトリーな白いワンピース姿の井川遥（全身姿も）

発表会では、健やかに美しくいるための秘訣を聞かれ「運動」と答えた井川。20歳ごろから通っているというジムでのトレーニングについて明かした。

井川「ジムではマット運動でストレッチや筋肉にアプローチするようなトレーニングと、必ずその後でアクアビクスをやっている。25mをとんだり跳ねたりしながら筋肉を意識してパーツを動かしていく。私にとって精神的にも内面的な部分も外からと中からのアプローチ両方できるのがいいなと思っている。結構ハードにやっている」

そして「10年後に向けた今の気持ち」を聞かれると、次のように語った。

井川「歳を重ねるのが楽しみ。私の周りの年上の方たちを見ていると、そこに知恵や工夫があるというのは、年を重ねるからこそ自分の中で取り入れていくことができると思う。年齢を重ねていくことが『あっ楽しそうだな』と見ているので、私もそういった10年後があるといいな」

（『ABEMA Morning』より）