元AKB48でタレントの高橋みなみが20日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。全国で相次ぐクマの出没に驚いていた。19日には東京都奥多摩町日原の山中で年齢、性別不明の遺体が見つかったと報じられた。周囲の状況からクマに襲われた可能性が高いという。番組では今月16日に山口県柳井市、同18日に東京都八王子市に出てきたクマの映像が流れた。

八王子出身の高橋は、「気をつけなければいけないのはニュースで分かっているんですけど、突然出くわしたときに正しい行動が取れるか、ちょっと不安です。クマ自体、生息域がどんどんどんどん広がってきているので、ここでは会わないだろうという場所にいたりもしますから。ちょっと怖いですね。」と話した。

八王子市では4月29日にもクマが出た。「八王子でクマが、っていうニュースを拝見した時は本当に驚いて。自然豊かな場所ではあるんですけど、私のイメージだとイノシシとかタヌキとかサルとかがいるイメージ。えっ、クマいたんだみたいな。地元の方に連絡を取っても、びっくりしていて、怖くて外に出るのは控えようかなみたいに話を聞いていた。びっくりです」と高橋は続けていた。