Snow Man阿部亮平（32）が20日、都内で行われた「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に登壇した。

ベンチャーサポートグループは全国に拠点を構える総合士業グループで、「日本を企業先進国へ」をブランドメッセージに掲げている。Snow Manのグループ活動に加えて、キャスター業にも挑戦するなど可能性を開拓し続ける姿から阿部がアンバサダーに起用された。

阿部は就任にあたり、自身の名前が入った特注の特大名刺を贈呈された。「でっか！」と目を丸くして驚き「自分の名前がしっかり入った名刺があるのが感慨深いです」と受け取った。

阿部は上智大大学院を卒業し、難関で知られる気象予報士の資格を所持している。学ぶことが好きだといい「勉強することへのハードルを下げることも、とても大事だと思っていて」と私見を述べた。その意図について「勉強する時に机に向かうことだけが勉強じゃなくて、机に向かっていない時にいかに勉強できるかみたいなところも大事だと思います。何げない隙間の時間で参考書を開けるようにしたり、勉強するという気持ちになってから机の上に勉強道具を広げるんじゃなくて、あえてやりっ放しにしておくことで、その続きから始める気持ちにするっていうのも1つ勉強のテクニックかなと思います」と説得力のある言葉を会場に響かせた。

今後、阿部が挑戦したいことは「ゴルフ」という。「起業や勉強の話をしていた流れで出すフリップではないのかなと思ったんですけど」と照れたが「Snow Manのメンバーの中にとてもゴルフが上手なヤツがいまして。向井康二というんですけど、彼についてラウンド、ホールをまわってみたいなという思いがふつふつと湧いています」と何事にも好奇心たっぷり。重ねて「一度だけ父にゴルフの打ちっぱなしに連れて行ってもらったことがあって、父とホールをまわってみたいな、という野望です」と親孝行の思いものぞかせた。