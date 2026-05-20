【シャトレーゼ】さん、ありがとう♡ お手頃価格が嬉しい！「手土産スイーツ」

ちょっとした手土産や差し入れに助かるのが【シャトレーゼ】のスイーツ。種類が豊富で価格もリーズナブルなものが多いため、予算に合わせて選ぶことができます。今回はそのなかから、おすすめの「手土産向けスイーツ」を紹介します。個包装になっている商品を集めたので、ぜひ参考にしてみてください。

2種のクリームが贅沢！

こちらは、「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」。幅広い世代に喜ばれるシュークリームは、手土産にもぴったり。インスタグラマー@hifumi4さんによると、「滑らか濃いカスタード」と「とろける甘い生クリーム」の2種類のクリームが入っているそう。価格はなんと\108（税込）。@hifumi4さんも「これが100円で食べられる。だからシャトレーゼはやめられない」と絶賛しています。

映えるおしゃれスイーツ

シャトレーゼでは、写真映えしそうな「マカロン」も個包装で販売されています。価格は1個\162（税込）で、フレーバーはバニラ・チョコ・フランボワーズ・ピスタチオ・シトロン（レモン）の5種類。通常は1個ずつの購入ですが、期間限定で専用パッケージに入った「マカロン5個入」も販売中。こちらは個包装ではありませんが、おしゃれなボックス入りで手土産にぴったり。シャトレーゼマニアの@mame48goさんも「気軽に楽しめるのに、ちょっと特別な気分になれる」とおすすめしています。

和と洋のおいしい組み合わせ

こちらは、「ホイップクリーム大福 苺」です。冷凍商品のクリーム大福で、ピンク色の大福生地の中にカスタード入りのバニラ風味ホイップクリームと苺あんが入っています。@mame48goさんによると「半解凍で食べれば、まるでアイス大福」「洋菓子のデザートを食べているかのような上品なおいしさ」とのこと。グルメな人にも喜んでもらえそうなスイーツです。

おやつにも軽食にもなるパン

こちらは、「クレームドフロマージュ」。パン生地のなかにはチーズクリームがたっぷり入っており、@mame48goさんは「まるでチーズケーキを思わせる味わい」「軽食としてもスイーツとしても楽しめるちょうどいい満足感」と評価しています。さらに、ワインと合わせて楽しむのもおすすめとのこと。個包装で持ち歩きやすく、手土産にぴったりです。販売価格は\205（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hifumi4様、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A