航続距離130km、免許不要の特定小型四輪！ ELEMOs「第2回 地域福祉EXPO」出展

記事ポイント ELEMOs株式会社が「第2回 地域福祉EXPO」（東京ビッグサイト）に特定小型四輪4モデルを出展ハイエンドモデル「ELEGRAN G-class」の実車が本邦初公開、着座体験が可能全モデル免許不要（16歳以上）で車道・歩道の両方を走行できる ELEMOs株式会社が「第2回 地域福祉EXPO」（東京ビッグサイト）に特定小型四輪4モデルを出展ハイエンドモデル「ELEGRAN G-class」の実車が本邦初公開、着座体験が可能全モデル免許不要（16歳以上）で車道・歩道の両方を走行できる

免許不要の特定小型電動四輪を手がけるELEMOsが、2026年5月13日（水）から15日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week 2026」内の「第2回 地域福祉EXPO」（ブースG12-62）に出展しました。

4月に発表されたばかりのハイエンドモデル「ELEGRAN G-class」の実車が本邦初公開され、計4モデルが展示されています。

ELEMOs「第2回 地域福祉EXPO」出展





展示会名：自治体・公共Week 2026「第2回 地域福祉EXPO」会期：2026年5月13日（水）〜15日（金）10:00〜17:00会場：東京ビッグサイト 西1〜2ホール（ELEMOsブース：G12-62）入場料：無料（事前登録制）主催：RX Japan株式会社後援：総務省、全国市長会、全国町村会

「自治体・公共Week 2026」は、総務省・全国市長会・全国町村会が後援する国内最大級の自治体・公共機関向け展示会です。

ELEMOsが出展する「第2回 地域福祉EXPO」は、福祉・介護・地域包括ケアなど地域住民の生活を支える分野に特化した専門展で、全国から自治体職員や官庁関係者、議員が集まります。

公共交通空白地域における高齢者の移動手段確保は全国の自治体が直面する課題となっており、ELEMOsの特定小型電動四輪は免許不要（16歳以上）で車道（最高時速20km）と歩道（最高時速6km）の両方を走行できる点が移動手段の新たな選択肢として注目を集めています。

ELEGRAN G-class 本邦初公開





2026年4月20日に発表されたELEGRANシリーズは、特定小型四輪に「上質」という新しい価値軸を持ち込んだELEMOsのハイエンドラインです。

今回の出展がプレスリリース発表後、初めて実車を公開する機会となっています。





「ELEGRAN G-class」はツインバッテリーシステムを採用し、航続距離は使用環境により変動するものの最大約130kmを想定しています。

勾配30％の走破性能を持ち、約220Lの大容量クローズドボックスを搭載。

HSA（坂道発進補助装置）やRB（回生ブレーキ）など自動車水準の安全システムが標準装備されており、特定小型四輪としては初の取り組みとなります。

ブースでは実車への着座体験が可能です（走行試乗は不可）。

展示4モデルの特徴





今回の出展では、用途の異なる4モデルが並びます。

すべて免許不要（16歳以上）で車道・歩道の両方を走行でき、高齢者の買い物支援や免許返納後の移動手段として幅広い生活シーンに対応しています。

ELEGRAN G-class：特定小型四輪初のHSA・RBシステム標準装備、航続距離最大約130km、220L大容量クローズドボックス搭載のハイエンドモデルELEMOs4 REBORN：国土交通省性能確認試験適合車。安定感と走行性能の高さから幅広い層に支持されるロングセラーモデルエレカーゴ：国土交通省性能確認試験適合車。大容量の荷台を完備し、日常の買い物から趣味・仕事まで活用できる実用モデルエレポーター：足元に買い物カゴを置けるフラットフロア設計。腰回りサポート付きシートでデザインと走行性能を兼ね備えたバランスモデル

ELEMOs4 REBORNとエレカーゴはいずれも国土交通省の性能確認試験に適合しており、安全性能が公的に確認されています。

エレポーターのフラットフロア設計は買い物カゴをそのまま足元に収められる構造で、日常使いの利便性を重視した設計です。

展示会の概要と来場情報





「自治体・公共Week 2026」は東京ビッグサイト 西1〜2ホールで開催され、入場は無料（事前登録制）です。

ELEMOsブース（G12-62）では各モデルの特徴や用途の案内が行われており、自治体への導入相談や販売代理店に関する問い合わせにも対応しています。

全4モデルがそろう展示は、移動困難者支援や地域福祉の観点から特定小型四輪の活用を検討する自治体関係者にとって比較検討の機会となっています。

MaaS・モビリティ分野の担当者や地域包括ケア関係者も対象とした展示構成です。

特定小型電動四輪という新カテゴリで、免許返納後の移動手段から業務用途まで4モデルを一堂に見られる今回の出展は、自治体の課題解決策を実車で確認できる貴重な機会です。

最高時速20kmで車道を走り、歩道では時速6kmに切り替えられるELEMOsの特定小型四輪は、高齢化が進む地域の移動インフラとして注目を集めています。

ELEMOs「第2回 地域福祉EXPO」出展の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ELEGRAN G-class」の着座体験はどのような条件で行われていますか？

A. 東京ビッグサイトのELEMOsブース（G12-62）にて着座体験が実施されています。

走行試乗は行われておらず、実車に乗り込んでシートや車内空間を確認できる体験となっています。

Q. ELEMOsの特定小型四輪を運転するのに免許は必要ですか？

A. 全モデル共通で運転免許は不要です。

16歳以上であれば運転でき、車道（最高時速20km）と歩道（最高時速6km）の両方を走行できます。

Q. 今回の展示会への入場はどのように申し込めますか？

A. 「自治体・公共Week 2026」の公式サイトから事前登録が必要です。

入場料は無料で、会期は2026年5月13日（水）から15日（金）の10:00〜17:00となっています。

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