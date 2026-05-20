CMW500で電波を数値管理、年6万件の実績！ スマートドクタープロ「大阪心斎橋本店」

記事ポイント スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店が、広帯域無線通信テスタ「Rohde & Schwarz CMW500」による修理後の電波検証プロセスを公開します同一機種でもソフトウェア更新や個体差により電波特性が変動することを、年間約6万件の修理実績から確認していますISO9001:2015認証下で運用する「診断料制度」により、修理前の正確な診断と透明性の高い見積もりを実施しています スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店が、広帯域無線通信テスタ「Rohde & Schwarz CMW500」による修理後の電波検証プロセスを公開します同一機種でもソフトウェア更新や個体差により電波特性が変動することを、年間約6万件の修理実績から確認していますISO9001:2015認証下で運用する「診断料制度」により、修理前の正確な診断と透明性の高い見積もりを実施しています

iPhoneをはじめとするスマートフォンの修理後、通信品質が本当に保たれているかを客観的な測定機器で確認している修理店があります。

大阪・心斎橋で独立系修理ブランドとして展開するスマートドクタープロ 大阪心斎橋本店が、2026年5月13日に電波検証プロセスの詳細を公開しました。

スマートドクタープロ「大阪心斎橋本店」





店舗名：スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店運営：株式会社クレア所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-8-9 商都ビル1F営業時間：月〜金 11:00〜21:00／土日祝 10:00〜21:00（年中無休）電話番号：0120-960-690主な認証：総務省登録修理業者／ISO9001:2015認証取得

スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店は、2009年からスマートフォン修理業務に取り組む独立系修理ブランドです。

運営会社のクレアは2011年9月設立で、総務省登録修理業者かつISO9001:2015（適用範囲：スマートフォン部品の輸入および修理）の認証取得事業者として品質マネジメントシステムを継続的に運用しています。

今回公開された検証プロセスの核心は、世界の通信機器メーカーや認証機関でも標準的に使用される広帯域無線通信テスタ「Rohde & Schwarz CMW500」の活用です。

年間約6万件の修理実績から蓄積した測定データをもとに、同一機種であってもソフトウェア更新や個体差によって電波特性が変動することを継続的に確認しており、設計ベースの認証だけでは現実の端末における電波法適合性を担保しきれない場面があるとの見解を公表しています。

CMW500による電波検証プロセス





修理作業ブース内に設置されたCMW500が、修理後端末の通信品質を数値として可視化します。

広帯域無線通信テスタとして世界の認証機関でも採用される同機器を、スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店は「プロセス品質管理」に位置づけて運用しています。

具体的には、修理1件ごとの個別検査ではなく、部品ロットの切り替え・修理手法の見直し・組立工程の変更などのタイミングで代表サンプルを測定し、修理プロセスが端末の電波特性に与える影響を統計的に把握する運用体制をとっています。

これにより、修理後端末がメーカー出荷時と同等の通信品質を維持しているかを、設計仕様の確認にとどまらず実機の挙動として検証しています。

品質管理部門は「同一機種であっても、条件によって電波特性に差分が確認されており、設計ベースの適合だけでは状態としての適合を担保しているとは言えない」との見解を示しています。

この知見は年間約6万件の修理実績とCMW500による継続的な測定データに基づくものです。

ISO9001:2015認証下の「診断料制度」





ISO9001:2015品質マネジメントシステムの認証書が示すとおり、スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店の品質管理体制は第三者機関による認証を受けています。

同店が採用する「診断料制度」は、修理に着手する前段階で正確な診断を実施し、その結果に基づいて見積もりを提示する仕組みです。

現代のスマートフォンはNANDメモリとCPUのペアリング・ロジックボードの一体化・防水構造の高度化など技術的な複雑性が高まっており、修理前の診断で端末の状態と修理見通しを正確に把握することが前提となっています。

診断結果によって「修理を行わない」という選択肢も利用者に提示される、透明性の高い運用体制です。

店舗概要と多言語対応





大阪市中央区西心斎橋1-8-9 商都ビル1Fに位置するスマートドクタープロ 大阪心斎橋本店の外観です。

心斎橋という訪日外国人観光客の多いエリアに立地しており、9言語対応の即日修理体制を整備しています。





店舗内観は清潔感のある修理スペースが整備されています。

2026年5月時点での累計レビュー数は423件・平均評価4.7（5点満点）で、年間約2,000件の海外からの利用者に対応しています。

営業時間は月〜金が11:00〜21:00、土日祝が10:00〜21:00で年中無休です。

2026年5月17日にも同店の電波検証プロセスに関する情報が公開されており、修理品質の可視化への継続的な取り組みが確認されています。

スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店は、CMW500による電波測定という業界でも希少な設備投資と、ISO9001:2015認証下の診断料制度を組み合わせることで、修理後の通信品質を客観的な数値で管理する体制を整えています。

2009年からの修理業務開始以来蓄積した約6万件分の測定データは、個体差や経年変化を踏まえた現実に即した品質管理として機能しています。

スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店の紹介でした。

よくある質問

Q. CMW500はどのような場面で使用されますか？

A. 部品ロットの切り替えや修理手法の見直し、組立工程の変更などのタイミングで代表サンプルを測定し、修理プロセスが端末の電波特性に与える影響を統計的に把握するプロセス品質管理に活用されています。

修理1件ごとの個別検査ではなく、修理プロセス全体の品質を定期的に検証する目的で運用されています。

Q. 「診断料制度」では修理しないという選択はできますか？

A. 修理前の診断結果をもとに見積もりが提示され、診断結果次第で「修理を行わない」という選択も利用者に委ねられています。

ISO9001:2015認証の品質マネジメントシステムに基づき、端末の状態と修理見通しを正確に伝えることを優先した透明性の高い運用体制となっています。

Q. 訪日外国人の修理対応は何言語に対応していますか？

A. 9言語対応体制が整備されており、年間約2,000件の海外からの利用者に即日修理サービスを提供しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post CMW500で電波を数値管理、年6万件の実績！ スマートドクタープロ「大阪心斎橋本店」 appeared first on Dtimes.