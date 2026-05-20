ZED-F9P内蔵！ 小峰無線電機「RJHelical-01」

記事ポイント 小峰無線電機がφ48mm×37.2mm・重量30gのヘリカルアンテナ一体型GNSSユニット「RJHelical-01」を参考出展u-blox社製ZED-F9Pを内蔵し、L1・L2の2周波受信に対応した同社初のヘリカルアンテナモデル2026年5月27日（水）〜29日（金）、東京ビッグサイト南展示棟で開催される「第3回SPEXA」小間番号S13-27に展示 小峰無線電機がφ48mm×37.2mm・重量30gのヘリカルアンテナ一体型GNSSユニット「RJHelical-01」を参考出展u-blox社製ZED-F9Pを内蔵し、L1・L2の2周波受信に対応した同社初のヘリカルアンテナモデル2026年5月27日（水）〜29日（金）、東京ビッグサイト南展示棟で開催される「第3回SPEXA」小間番号S13-27に展示

小峰無線電機が、2026年5月27日（水）から29日（金）まで東京ビッグサイト南展示棟で開催される「第3回SPEXA -【国際】宇宙ビジネス展-」に出展します。

同社初のヘリカルアンテナと受信チップが一体となったGNSSユニット「RJHelical-01」が参考出展となります。

宇宙・ドローン分野で注目を集める小型高精度測位ユニットの最新モデルです。

小峰無線電機「RJHelical-01」





製品名：RJHelical-01対応周波数：L1・L2内蔵チップ：u-blox社製 ZED-F9Pサイズ：φ48mm×37.2mm重量：30g発売予定：2026年夏（予定）価格：未定出展場所：東京ビッグサイト 南展示棟 小間番号 S13-27

「RJHelical-01」は、小峰無線電機が新たに開発した同社初のヘリカルアンテナモデルです。

受信チップとアンテナが一体化したGNSSユニットで、L1とL2の2周波受信に対応しています。

u-blox社製の高精度測位チップZED-F9Pを内蔵し、φ48mm×37.2mm・重量30gというコンパクトなサイズを実現しています。

ドローンをはじめとするさまざまなプラットフォームに搭載しやすいサイズ感が特徴で、屋外での高精度な位置測位を必要とする用途への活用が想定されています。

製品資料はSPEXA開催までに準備される予定です。

仕様詳細





底面から見た「RJHelical-01」は、コネクタ類がコンパクトにまとめられた構造です。

30gという軽量設計により、ドローンなど飛行体への搭載時にも機体への負荷を最小限に抑えられます。





仕様表には対応周波数・インターフェース・寸法・重量が整理されています。

L1・L2の2周波対応により、単一周波数モデルと比較してより高い測位精度が期待できる構成となっています。

RJシリーズの製品ラインナップ





「RJシリーズ」は、受信チップとアンテナが一体となったGNSSユニットで、付属のUSBケーブルでPCと接続して各アプリケーションからデータを確認できる製品群です。

既存ラインナップにはL1・L2対応の「RJF9P2」、L6を含む3周波対応の「RJFD9P-L6」および「RJCLAS-L6」があります。

L6周波数の受信に対応したモデルでは、通信状況が悪くRTK測位が困難な環境下でも、単独測位による高精度な位置測位が期待できます。

今回参考出展される「RJHelical-01」は、このRJシリーズにヘリカルアンテナ形状を加えた新モデルに位置づけられます。

第3回SPEXA 開催概要





「SPEXA -【国際】宇宙ビジネス展-」は、宇宙産業に関わる企業・団体が最新技術・製品を展示する国際専門展示会です。

主催はRX Japanで、第3回となる今回は2026年5月27日（水）〜29日（金）の3日間、東京ビッグサイト南展示棟で開催されます。

小峰無線電機は小間番号S13-27に出展し、「RJHelical-01」のサンプル展示を行います。

会期中はブースでの商談相談にも対応します。

来場登録は公式サイト（spexa.jp）に案内されています。

小型・軽量でありながらu-blox社製ZED-F9Pを内蔵した「RJHelical-01」は、ドローンや宇宙関連機器への搭載を想定した実用性の高い構成が注目されます。

2026年夏の発売を予定しており、価格はSPEXA出展後に案内される見通しです。

小峰無線電機「RJHelical-01」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「RJHelical-01」はRJシリーズの他モデルと何が違いますか？

A. 「RJHelical-01」は同シリーズ初のヘリカルアンテナ採用モデルです。

既存の「RJF9P2」「RJFD9P-L6」「RJCLAS-L6」はパッチアンテナ形状ですが、「RJHelical-01」はヘリカル形状によりφ48mm×37.2mm・30gというさらなる小型・軽量化を実現しています。

Q. 「RJHelical-01」の発売時期と価格はいつ頃わかりますか？

A. 発売は2026年夏が予定されており、価格は現時点で未定です。

詳細は小峰無線電機の公式サイト（kominemusen.jp）に掲載される予定です。

Q. 「第3回SPEXA」への来場登録はどこで行いますか？

A. 来場登録は「SPEXA」公式サイト（spexa.jp）の登録フォームから手続きできます。

会期は2026年5月27日（水）〜29日（金）、会場は東京ビッグサイト南展示棟です。

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