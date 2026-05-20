7色100本の傘、70mに連なる！ ジョイポート淡路島「アンブレラスカイ2026」

記事ポイント 道の駅福良・藤の棚街道（約70m）に7色・約100本の傘が並ぶ「アンブレラスカイ2026」が2026年6月1日から8月31日まで開催されますInstagramフォトコンテストが同時開催され、入賞者5組10名にうずしおクルーズペア招待券が贈られます雨天乗船者全員に雨具を無料配布するキャンペーンも実施されます 道の駅福良・藤の棚街道（約70m）に7色・約100本の傘が並ぶ「アンブレラスカイ2026」が2026年6月1日から8月31日まで開催されますInstagramフォトコンテストが同時開催され、入賞者5組10名にうずしおクルーズペア招待券が贈られます雨天乗船者全員に雨具を無料配布するキャンペーンも実施されます

淡路島南端・福良の夏を彩る「傘の街道」が、今年も道の駅福良に登場します。

ジョイポート淡路島が運営する「アンブレラスカイ2026」は、約70mにわたる藤の棚街道にピンク・オレンジ・緑・紫・赤・黄・青の7色、約100本の傘を吊るすインスタレーションで、2026年6月1日から8月31日まで開催されます。

ジョイポート淡路島「アンブレラスカイ2026」





名称：アンブレラスカイ2026開催期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）場所：道の駅福良・藤の棚街道（約70m）内容：7色（ピンク・オレンジ・緑・紫・赤・黄・青）約100本の傘の展示主催：ジョイポート淡路島株式会社

藤の棚街道の約70mにわたって吊るされた約100本の傘は、見上げると空一面を多色が覆い、地面には傘を透した色彩の影が広がります。

道の駅福良の夏の風物詩として定着してきたイベントで、今年はInstagramフォトコンテストが加わり、傘の街道の写真だけでなく福良の街歩きやうずしおクルーズでの体験写真まで、幅広いテーマで応募できます。

傘が連なる藤の棚街道の見どころ





木製パーゴラに吊るされた透明な多色傘が、青空と緑の丘を背景に連なり、足元の水たまりには上下対称の鏡面反射が生まれます。

7色それぞれが重なり合い、光の加減によって地面に落ちる影の色も刻々と変化します。

Instagramフォトコンテスト





コンテストは2026年6月1日から7月20日まで受け付けます。

募集テーマは「アンブレラショット」「クルーズショット」「メモリアルショット」の3種類で、過去に撮影された写真でも応募できます。

応募は公式アカウント（@uzushio_cruise）をフォロー＆対象投稿に「いいね」したうえで、ハッシュタグ「#うずしおクルーズ」「#アンブレラスカイ26」を付けて投稿することで完了します。

投稿にコメントを追加すると当選確率が2倍になります。

入賞者5組10名には「うずしおクルーズペア招待券」が贈られ、当選者へは2026年8月初旬頃に公式InstagramのDMで案内されます。

応募写真は公式ウェブサイト・SNS・広報活動に無償で使用される場合があります。

うずしおクルーズと雨の日対応





「咸臨丸」「日本丸」の帆船型クルーズ船で鳴門海峡の世界最大級の渦潮を体験できる約1時間のクルージングです。

船首デッキから見下ろすと、ターコイズブルーの海面に複数の渦が同時に巻き上がる様子を間近で確認できます。

全便に船上ガイドが乗船し、景観の解説や淡路島の歴史・観光情報が案内されます。

雨天時に乗船した全員に雨具が無料で配布されます。

渦潮は潮の満ち引きによる自然現象のため、雨天でも迫力は変わらず観察できます。

料金は中学生以上3,000円、小学生1,500円で、幼児は大人1名につき1名が無料です。

乗船場所は南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館（道の駅福良）で、営業日・出航時間は公式サイトに掲載されます。

7色・約100本の傘が70mにわたって広がる「アンブレラスカイ2026」は、2026年6月1日から8月31日まで道の駅福良で開催され、同期間内にはInstagramフォトコンテストも実施されます。

フォトコンテストは7月20日が応募締め切りで、入賞者にはうずしおクルーズペア招待券5組10名分が用意されています。

ジョイポート淡路島「アンブレラスカイ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. フォトコンテストに過去に撮影した写真で応募できますか？

A. 応募できます。

本年のコンテストは過去に撮影された写真での応募が可能です。

Q. 雨の日にうずしおクルーズに乗船すると渦潮は見られますか？

A. 渦潮は潮の満ち引きによる自然現象のため、雨天でも迫力は変わりません。

雨天時の乗船者全員に雨具が無料で配布されます。

Q. フォトコンテストの応募テーマは何種類ありますか？

A. 「アンブレラショット」「クルーズショット」「メモリアルショット」の3テーマが設定されています。

いずれか1つのテーマで投稿することで応募が完了します。

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