スタッフ考案、販売1か月で580食超！ ダニエルズ「Daniel'sパスタコンクール」

記事ポイント 京都のカジュアルイタリアン「ダニエルズ」が年4回のパスタコンクールを開催第一回グランプリは「駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ」で、販売1か月で累計580食以上を達成グランプリ作品は全6店舗に3か月間掲載され、考案スタッフには販売数連動のインセンティブが支給される 京都のカジュアルイタリアン「ダニエルズ」が年4回のパスタコンクールを開催第一回グランプリは「駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ」で、販売1か月で累計580食以上を達成グランプリ作品は全6店舗に3か月間掲載され、考案スタッフには販売数連動のインセンティブが支給される

京都・錦市場の入口で1995年に創業したカジュアルイタリアンレストラン「ダニエルズ」が、スタッフ参加型の商品開発プロジェクト「Daniel’sパスタコンクール」を年4回のサイクルで実施しています。

グランプリに選ばれたパスタはDaniel’s本店をはじめとする全6店舗のグランドメニューに3か月間加わり、考案者には販売数に応じたインセンティブが還元されます。

ダニエルズ「Daniel’sパスタコンクール」





コンクール名称：Daniel’sパスタコンクール応募期間：1月・4月・7月・9月審査スケジュール：2月・5月・8月・10月（書類審査→3作品に絞り試食審査）グランプリ発表：3月・6月・9月・11月販売期間：4月〜6月・7月〜9月・10月〜12月・12月〜3月応募資格：全スタッフ対象注文可能店舗：Daniel’s本店・Daniel’s ALBA・Daniel’s SOLE・Daniel’s LUCE・Daniel’s MONDO・Daniel’s PORTA（計6店舗）

「ダニエルズ」を運営するグラマラスフードは、年間スケジュールに沿った商品開発の柱のひとつとして「Daniel’sパスタコンクール」を位置づけています。

応募スタッフが考案したパスタは書類審査・試食審査・店舗オペレーション確認という3段階を経て審査され、「美味しいかどうか」だけでなく「全店舗で再現できるか」「実際に売れるか」まで含めた評価基準が設けられています。

グランプリ作品はDaniel’s本店・Daniel’s ALBA・Daniel’s SOLE・Daniel’s LUCE・Daniel’s MONDO・Daniel’s PORTAの全6店舗のグランドメニューとして3か月間提供されます。

販売連動型インセンティブ制度が導入されており、販売数に応じた報酬が考案者に還元される仕組みになっています。

第一回グランプリパスタ

第一回Daniel’sパスタコンクールのグランプリ作品は「駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ」です。

駿河湾産の桜エビと旬の空豆を組み合わせたスパゲッティで、販売開始から1か月で累計580食以上（2026年5月時点）を記録しています。

ダニエルズの自家製生パスタは、京都産の小麦と卵を使ったオリジナルブレンドで毎日店内製麺されており、ロングからショートまで7種類が日々用意されています。

乾麺にはないもちっとした独特の食感が特徴で、本格的な窯焼きピッツァとともに南イタリアのカジュアルな雰囲気が提供されています。

審査から販売までの流れ

応募は事務所スタッフの個人LINEに原価表と試作パスタの写真を送る形式で行われます。

事務所スタッフが匿名化して審査員に提出するため、作品本位の公平な審査が実施されます。

書類審査で3作品に絞り込んだのち試食審査が行われ、続いて実際の店舗オペレーションでの再現性も確認されます。

グランプリ発表から翌月にかけて全店舗への提供が始まり、3か月間にわたってグランドメニューとして提供されます。

スタッフと客の双方から「次はどんなパスタが登場するか」という継続的な期待が集まる企画となっています。

ダニエルズについて

「ダニエルズ」は1995年に京都・錦市場の入口で創業したカジュアルイタリアンレストランです。

まだ自家製生パスタが広く知られていなかった当時、本場イタリアからパスタマシーン（製麺機）を取り寄せて専門店としてスタートし、現在は京都市内を中心に8店舗を展開しています。

ランチからデート、宴会まで幅広いシーンで利用されています。

京都産の小麦と卵を使ったオリジナルブレンドの自家製生パスタと、本格的な窯焼きピッツァが看板メニューです。

「Daniel’sパスタコンクール」によって生まれたグランプリパスタも、このダニエルズの素材へのこだわりを土台に各スタッフが開発しています。

京都産の素材にこだわった自家製生パスタを毎日7種類製麺する「ダニエルズ」が、料理人の発想と販売実績を同時に問うコンクールとして「Daniel’sパスタコンクール」を年4回実施しています。

第一回グランプリ「駿河湾産桜エビと空豆のスパゲッティ」が1か月で580食超を記録したように、スタッフ考案のパスタが次の看板メニューへと育つ仕組みが機能しています。

ダニエルズ「Daniel’sパスタコンクール」の紹介でした。

よくある質問

Q. コンクールへの応募はどのように行われますか？

A. 全スタッフが対象で、事務所スタッフの個人LINEに原価表と試作パスタの写真を送る形式で応募します。

事務所スタッフが匿名化したうえで審査員に提出するため、作品の内容のみで評価されます。

Q. グランプリパスタはどの店舗・どの期間に提供されますか？

A. Daniel’s本店・Daniel’s ALBA・Daniel’s SOLE・Daniel’s LUCE・Daniel’s MONDO・Daniel’s PORTAの6店舗で3か月間グランドメニューとして提供されます。

販売期間は4月〜6月・7月〜9月・10月〜12月・12月〜3月のサイクルで設定されています。

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