日本列島はこのところ各地で気温が上昇している。18日には大分県日田市で最高気温35.3度、兵庫県豊岡市でも35.3度を記録し、今年初となる猛暑日（35度以上）を記録した。

気象庁によると、この時期に猛暑日となったのは1993年（5月13日）、2023年（5月17日）に続いて観測史上3番目の早さというが、梅雨明け後の本格的な暑さを前に、早くもエアコンの注文が殺到しているという。

「東京都内のエアコン業者では例年6月ごろからエアコン設置が増加するのですが、今年は3月から殺到。5月中の予約はすべて埋まっていて、夏の最盛期のようになっていると聞きます」（家電ライター）

すでに猛暑日を記録する暑さが訪れ、熱中症対策もあってエアコンを購入する人が増加しているわけだが、この動きを加速させているのが「エアコン2027年問題」だという。

「政府は2027年4月に家庭用エアコンの省エネ基準を引き上げ、新基準を満たさない製品は製造・販売ができなくなります。これによりエアコンの消費電力量は抑えられるようになりますが、高性能化する分、コストが伴うため、エアコン本体の値上がりが懸念されています。それが『エアコン2027年問題』です。そのため『今のうちに旧型モデルのエアコンを安く購入したい』というお客さんが増えているのです」（同）

一般的にエアコンの寿命は10年～15年といわれている。現在、使用中のエアコンがこれに当てはまるなら買い替えを検討する人も多いはず。では「エアコン2027年問題」を踏まえたうえで、買い替えポイントはあるのだろうか。

「リビングなど長時間使う場所なら、本体は高くても新基準のモデルの方が、長期的な電気代は安く済みます。逆に、寝室など使用時間が短い部屋なら、今のうちに低価格モデルを購入するのもありでしょう」（同）

自治体によっては省エネ家電の購入補助をしているところもある。このような制度の活用も視野に入れつつ、自宅のエアコンの年式を確認してから買い替えるかどうか判断するのがいいだろう。