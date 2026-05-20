藤井貴彦アナ、カメラを真っ直ぐ見続け40秒近くメッセージ 闇バイトに加担しようとする少年らに「人を殺める直前まで…」【メッセージ全文】
日本テレビで19日、ニュース番組『news zero』（月〜木 後11：00／金曜 後11：30）が放送され、藤井貴彦アナウンサーが40秒近くにわたって“闇バイト”に手を染めようとしている少年らに対してメッセージを伝えた。
【画像】「闇バイト経験がある」驚きのアンケート結果
番組では、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件について詳しく報じた。解説では「やらなければ自分がやられる」といった意識から、少年は凶行に及ぶまでエスカレートしやすいことなどを伝えた。
藤井アナは解説の終了後、真っ直ぐにカメラを見続け、闇バイトに加担しようとする人に向けて語り始めた。「安全な仕事だ、未成年だから守られるという言葉を信じてはいけません。その反対です」と強調。「人生は壊れ、起こしたことへの責任から逃れることはできません」と断じた。
「ただ、人の財産を奪う直前まで、人を殺める直前まで、後戻りする道は残されています」とし「もし、警察に駆け込む強い勇気を持てたなら、あなたとあなたの大切な人は絶対に守られます。決して遅くありません。勇気を持って後戻りしてください」と呼び掛けた。
■メッセージ全文
闇バイトに応募した人の一定数が、闇バイトだと思わなかった、知らなかったと答えています。
安全な仕事だ、未成年だから守られるという言葉を信じてはいけません。その反対です。人生は壊れ、起こしたことへの責任から逃れることはできません。
ただ、人の財産を奪う直前まで、人を殺める直前まで、後戻りする道は残されています。
もし、警察に駆け込む強い勇気を持てたなら、あなたとあなたの大切な人は絶対に守られます。
決して遅くありません。
勇気を持って後戻りしてください。
【画像】「闇バイト経験がある」驚きのアンケート結果
番組では、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件について詳しく報じた。解説では「やらなければ自分がやられる」といった意識から、少年は凶行に及ぶまでエスカレートしやすいことなどを伝えた。
「ただ、人の財産を奪う直前まで、人を殺める直前まで、後戻りする道は残されています」とし「もし、警察に駆け込む強い勇気を持てたなら、あなたとあなたの大切な人は絶対に守られます。決して遅くありません。勇気を持って後戻りしてください」と呼び掛けた。
■メッセージ全文
闇バイトに応募した人の一定数が、闇バイトだと思わなかった、知らなかったと答えています。
安全な仕事だ、未成年だから守られるという言葉を信じてはいけません。その反対です。人生は壊れ、起こしたことへの責任から逃れることはできません。
ただ、人の財産を奪う直前まで、人を殺める直前まで、後戻りする道は残されています。
もし、警察に駆け込む強い勇気を持てたなら、あなたとあなたの大切な人は絶対に守られます。
決して遅くありません。
勇気を持って後戻りしてください。