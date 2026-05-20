藤井貴彦アナ、カメラを真っ直ぐ見続け40秒近くメッセージ 闇バイトに加担しようとする少年らに「人を殺める直前まで…」【メッセージ全文】

藤井貴彦アナ、カメラを真っ直ぐ見続け40秒近くメッセージ 闇バイトに加担しようとする少年らに「人を殺める直前まで…」【メッセージ全文】