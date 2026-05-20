◇MLB ドジャース5-4パドレス(日本時間20日、ペトコ・パーク)

ドジャースが同地区ライバルのパドレスに逆転勝利。前日はパドレスに首位を明け渡しましたが、1日で入れ替わりました。

初回、この日、「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平選手が、自身6試合連続の安打となるツーベースヒットでチャンスメーク。すると1アウト3塁からフレディ・フリーマン選手がレフトスタンドへの5号2ランホームランを放ち、幸先よく2点を先制します。

ところが直後にパドレスの反撃にあいます。先発のエメ・シーハン投手が2アウトから四球を与えると、4番のマニー・マチャド選手にセンターへの2ランを被弾。さらに2-2の3回にも1アウトから内野安打を許すと、ミゲル・アンドゥハー選手から勝ち越しの2ランを浴び、シーハン投手は2被弾で4失点と4回で降板となりました。

それでも打線は5回、先頭のテオスカー・ヘルナンデス選手がツーベースヒットで出塁すると、その後1アウト3塁から大谷選手のセカンドゴロ間に1点を返し、3-4とします。すると6回にはフリーマン選手が2番手のジェレミア・エストラダ投手からこの日2本目の一発で同点に追いつきました。

5回から継投となったドジャースは、エドガルド・エンリケス投手、アレックス・ベシア投手の2人で2イニングを無失点。7回はブレーク・トライネン投手が2アウトから2人の走者を出して降板し、あとを受けたタナー・スコット投手が代打のラモン・ロレアノ選手をレフトへの大きなフライで抑え、ピンチを切り抜けます。

すると8回、先頭打者の大谷選手が左腕アドリアン・モレホン投手からこの日2本目となるツーベースヒットで出塁。チームを勢いづけるようにヘルメット投げ、2塁へ激走をみせました。しかし、その後、ムーキー・ベッツ選手の外野フライで1アウト3塁となりますが、フリーマン選手、カイル・タッカー選手からあと一本が出ず。好機を逃します。

それでも9回、パドレスの守護神である剛腕メイソン・ミラー投手に対して、1アウトからマックス・マンシー選手が四球で出塁。フルカウントから三振となるもABSチャレンジでひっくり返り、ランナーが出塁します。すると代走のアレックス・コール選手が飛び出してしまいますが、相手のけん制球が悪送球。1アウト3塁と好機が広がると、アンディ・パヘス選手がライトへの犠牲フライで勝ち越しました。

直後の守りはウィル・クライン投手が無失点でしのぎ、1点差で逃げ切っています。

大谷選手は3打数2安打1四球1打点の活躍。6試合連続安打で、直近4試合で複数安打を記録するなど、打率.272まで上昇しています。