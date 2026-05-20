「産前から＋10kgになりそう」第3子妊娠中のくみっきー、最新ショット公開！ 「マタニティ水着素敵すぎます」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは5月19日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】第3子妊娠中・くみっきーの最新ショット
ファンからは「綺麗で素敵です」「マタニティ水着素敵すぎます」「女神様みたい」「マジ、リスペクト」「マタニティライフを楽しまれてるのが伝わってきます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】第3子妊娠中・くみっきーの最新ショット
「女神様みたい」くみっきーさんは「今回の妊娠……体重の変化が著しくて、自分でもびっくりしています。まだ中期なのに、あと少しで産前から＋10kgになりそう」と明かし、14枚の写真を投稿。水着姿でのソロショットや「妊娠期間中に買い足したご自愛アイテムたち」を紹介しています。特に1枚目は、ぽっこりとしたおなかにハート形を作った手を添える、すてきな光景です。
4月に妊娠を発表4月23日の投稿で、第3子の妊娠を発表したくみっきーさん。「正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」と、心境も明かしていました。ファンからは「くみっきーさん、おめでとうございます」「可愛すぎる妊婦さん」など、数多くの祝福の声が寄せられています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)