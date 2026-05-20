「おふたりさん可愛い」鈴木奈々、美人友人顔出しの再会ショット公開！ 「地元の友達と遊びました」
タレントの鈴木奈々さんは5月20日、自身のInstagramを更新。地元の友人との久しぶりの再会ショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】鈴木奈々＆友人のツーショット
コメントでは「可愛い」「おふたりさん可愛い」「奈々ちゃんの人柄ですね」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】鈴木奈々＆友人のツーショット
「今もこうして仲良しでいてくれて嬉しいね」鈴木さんは「地元の友達と遊びました。お仕事終わりに合流しました。中学生の時に学校は一緒じゃなかったけど仲良くなったの！今もこうして仲良しでいてくれて嬉しいね」とつづり、2枚の写真を投稿。鈴木さんと、地元の友人だという美女が、どちらもキャップを着用したスタイルで笑みを浮かべるツーショットです。2人の仲の良さが伝わってきますね。また、2枚目ではカフェで楽しんだと思われるパンケーキの写真も公開しています。
「2人共似てますね」16日にも地元の友人とのツーショットを投稿していた鈴木さん。今回の投稿に登場した友人とはまた別の人ですが、笑みがすてきな美女です。「昨日は仕事おわりに地元の友達と夜ご飯食べました もつ鍋食べたよー 〆はちゃんぽん麺！凄く美味しかった 途中から友達の旦那さんも合流」と再会時のエピソードも披露しました。ファンからは「2人共似てますね」「お二人ともすごく可愛らしく素敵ですね」「良いなぁw」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)