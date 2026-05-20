「雰囲気が最高すぎる！」ドラ1ルーキーのプロ初ヒットを喜ぶ阪神ベンチの様子が話題「大山さんの顔よ」「黄金期確定」

立石プロ初安打のナインの反応も話題となっている（C）産経新聞社

絶好のスタートを切ったようだ。

阪神のドラフト1位ルーキーの立石正広は5月19日の中日戦（倉敷）に昇格即「6番・左翼」でスタメン出場。

【動画】ナインの喜ぶ顔ったら…プロ初安打をマークした立石を祝福するベンチの様子

注目の二回先頭のプロ初打席。相手先発左腕、金丸夢斗の初球の直球をしっかり捉え、中前に運びプロ初安打を記録した。

求められた結果をすぐさま出すのも実力の現れ。

一方記念すべきプロ初安打に、ベンチのナインたちが大喜びする様子も話題を集めている。

同じドラフト1位の先輩である森下翔太は破顔一笑、両手で力強くガッツポーズを掲げながら、顔をくしゃくしゃにしながら喜んだ。

同じくベンチに座っていたドラ1戦士の大山も穏やかな笑みを浮かべながら右手を大きく掲げ、記念のプロ初ヒットをたたえている。