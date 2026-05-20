【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは香ばしい料理
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、古風に人物を指す言葉、香ばしい風味が魅力の料理、そして医療の土台を支える研究分野という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□つ
み□□き
き□□くがく
ヒント：身近な人物を指す古風な言葉。発酵調味料を塗って加熱した香ばしい食べ物。そして、医薬品の開発や効果などの土台を研究する分野を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「そや」を入れると、次のようになります。
そやつ（其奴）
みそやき（みそ焼き）
きそやくがく（基礎薬学）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、特定の人物を指す古風な言葉、伝統的な調味料のコクを生かした定番の調理法、底流として医療の未来を支える学術的な領域を組み合わせました。共通する「そや」という響きが、時代劇のような会話から、食卓のおいしいにおい、さらに専門的な研究の世界までを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、古風に人物を指す言葉、香ばしい風味が魅力の料理、そして医療の土台を支える研究分野という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□つ
み□□き
き□□くがく
ヒント：身近な人物を指す古風な言葉。発酵調味料を塗って加熱した香ばしい食べ物。そして、医薬品の開発や効果などの土台を研究する分野を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：そや正解は「そや」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そや」を入れると、次のようになります。
そやつ（其奴）
みそやき（みそ焼き）
きそやくがく（基礎薬学）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、特定の人物を指す古風な言葉、伝統的な調味料のコクを生かした定番の調理法、底流として医療の未来を支える学術的な領域を組み合わせました。共通する「そや」という響きが、時代劇のような会話から、食卓のおいしいにおい、さらに専門的な研究の世界までを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)