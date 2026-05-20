芸能活動経験者集結のアイドルメンバー、ILLITのカバーダンスに反響続々「さすが元チェリバレ」「キレキレ」
【モデルプレス＝2026/05/20】アソビシステムが手掛けるアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」より誕生した新たなグループ・log you（ログ ユー）の福本れみが17日、自身のInstagramを更新。ダンス動画を公開した。
【写真】元K-POPアイドル「さすが」ILLITの楽曲カバーダンス
福本はスタジオでILLITの楽曲「It's Me」を踊る動画を公開。log youとしてデビューする前はCherry Bullet（チェリーバレット）として活動しており、ダンスの実力者である福本の動画に「さすが元チェリバレ」「キレキレ」「ソロダンス待ってた」「かっこよすぎる」などと反響が寄せられている。
log youは久保怜音、福本、小浜菜摘、竹内月音、山下うみ、松本玲奈、井出叶、月代来実の8人からなるアイドルグループ。アソビシステムが2025年2月に発足したアイドルプロジェクト・PEAK SPOTから第3のグループとして誕生した。なお、井出は元STU48、久保は元AKB48、福本は元Cherry Bulletという経歴を持つなど、これまでに芸能活動を経験したメンバーが集う。グループ名には、“記録・つながりの証”を意味する「log」と、“あなた（ファン1人ひとり）”を表す「you」を組み合わせ、「あなたとの毎日を記録し、ともに歩んでいく」という想いが込められている。（modelpress編集部）
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【写真】元K-POPアイドル「さすが」ILLITの楽曲カバーダンス
◆福本れみ、ソロダンス動画公開
福本はスタジオでILLITの楽曲「It's Me」を踊る動画を公開。log youとしてデビューする前はCherry Bullet（チェリーバレット）として活動しており、ダンスの実力者である福本の動画に「さすが元チェリバレ」「キレキレ」「ソロダンス待ってた」「かっこよすぎる」などと反響が寄せられている。
◆アソビ新プロジェクト・PEAK SPOTから誕生「log you」
log youは久保怜音、福本、小浜菜摘、竹内月音、山下うみ、松本玲奈、井出叶、月代来実の8人からなるアイドルグループ。アソビシステムが2025年2月に発足したアイドルプロジェクト・PEAK SPOTから第3のグループとして誕生した。なお、井出は元STU48、久保は元AKB48、福本は元Cherry Bulletという経歴を持つなど、これまでに芸能活動を経験したメンバーが集う。グループ名には、“記録・つながりの証”を意味する「log」と、“あなた（ファン1人ひとり）”を表す「you」を組み合わせ、「あなたとの毎日を記録し、ともに歩んでいく」という想いが込められている。（modelpress編集部）
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