9人組アイドル最年少メンバーの英語力が話題「かっこよすぎ」「スラスラですごい」
【モデルプレス＝2026/05/20】9人組アイドルグループ・MORE STARの公式Instagramが5月19日に更新された。笹原なな花の英語力が話題になっている。
【写真】9人組人気アイドルの美脚輝く衣装姿
笹原は7月7日に東京・豊洲PITで開催される「MORE STAR 1stワンマンライブ」を英語で紹介。「皆さんを楽しませる自信があります」「私たちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう」などと流暢な英語を披露した。この動画に、ファンからは「かっこよすぎ」「スラスラですごい」「普段の姿とのギャップ」「さすがなな花ちゃん」などと反響が寄せられている。
MORE STARは新井心菜、遠藤まりん、笹原、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人からなるアイドルグループ。「 KAWAII LAB.」より誕生し、2025年12月にデビューした。平均年齢が10代という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと(MORE)」成長し、「輝き・憧れ (STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。（modelpress編集部）
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◆笹原なな花、流暢な英語披露
笹原は7月7日に東京・豊洲PITで開催される「MORE STAR 1stワンマンライブ」を英語で紹介。「皆さんを楽しませる自信があります」「私たちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう」などと流暢な英語を披露した。この動画に、ファンからは「かっこよすぎ」「スラスラですごい」「普段の姿とのギャップ」「さすがなな花ちゃん」などと反響が寄せられている。
◆2025年12月にデビューしたばかり・MORE STARとは
MORE STARは新井心菜、遠藤まりん、笹原、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人からなるアイドルグループ。「 KAWAII LAB.」より誕生し、2025年12月にデビューした。平均年齢が10代という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと(MORE)」成長し、「輝き・憧れ (STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。（modelpress編集部）
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