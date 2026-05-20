元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希が２０日、都内で行われた自身がプロデュースするスキンケアブランド「ｒａｌｌ．＋（ラルプラス）」ブランドローンチ発表会に参加した。水光肌を手に入れるための秘訣（ひけつ）について熱弁した。

中学２年生の１３歳でデビューした後藤は、徐々に肌と向き合うようになったと語り、３０代に入ると「自分でトラブルがあった時は、すぐに色んなものを調べ尽くすみたいな感じでした」と回顧。当時からやっておいてよかったと思うスキンケアや習慣について問われると「日焼け対策」と答えた。「お仕事で外に出る機会も多かった。目から紫外線を吸収して、メラニンを作ってしまったりとかもするので、目から日が入らないようになるべく気をつけてました」と徹底ぶりを明かした。

また、食事などの体の中から意識することも大事だと語り「アボカドは美容によかったりもするし、焼きサケも記憶力とかにすごいいいのかなと思って食べるようにしていた。あとはしじみなど栄養が取れるものをしっかり食べてました」とオススメの食材をあげた。最近ではブルーベリーなどのベリー系も食べていると明かし「抗酸化作用の強いものとかも気をつけてます」と訴えていた。

この日は、自身がプロデュースするスキンケアブランドの立ち上げを報告。「ようやくついに来たかという感じで本当にうれしい」と喜びをあらわにしていた。