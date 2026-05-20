◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）

第８７回オークス・Ｇ１は２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝は忘れな草賞を勝ったジュウリョクピエロとのコンビで、ＪＲＡ所属の女性騎手では初のクラシック挑戦。「彼女のことを一番分かっていたい」と接する“ピエちゃん”で、人馬ともにＧ１初タイトルを目指す。

優しく温かい目で見守っている。ジュウリョクピエロとコンビを組む今村の師匠である寺島調教師は、弟子について「すごい縁もあるのかもしれないですけど、よく頑張ったご褒美的なものを、すごい感じますけどね」。新馬勝ちの時点でクラシックの舞台に立つ姿を想像していなかったが、想像以上の走りを見せて「年明けからうまく走り出して。ある程度ちょっと期待して大舞台に出られる」と力を込める。

騎乗技術の向上があってのチャレンジだ。「最初は、よくこれで勝ったなというレースをしていました」とトレーナーは明かしたが、昨夏の美浦滞在を経てひと回り成長した。寺島師は「美浦の人たちが乗せてくれたので、本当にありがたかったです。僕のなかでも聖奈が乗って、まあまあ想像通り、めどが立てられるジョッキーになったかな」。師弟コンビで初のＧ１取りを狙う。（松ケ下 純平）