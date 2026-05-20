浜田雅功が“いま流行りのシール”化 『ごぶごぶフェス』公式グッズ続々公開…「CEO浜田ゴリラぬいぐるみ」なども
ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』（6月6・7日／万博記念公園 東の広場）の公式Xが20日までに更新され、フェスグッズが公開されている。
【写真】『ごぶごぶフェス』グッズ…はまだまさとシール、CEO浜田ゴリラぬいぐるみなど
グッズは、「CEO浜田ゴリラぬいぐるみ」「CEOサングラス」や、「浜田大先生描き下ろしTシャツ」など多彩にそろい、 MBS公式通販「MBS MARKET（MBSマーケット）」から購入できる。
さらに「いま流行りのシール」もラインナップ。名づけて「はまだまさとシール」で、「このシールのレートは高い?!安い?!『はまだまさとシール』もシール帳の仲間に入れませんか？』と呼びかけている。
【出演者】
MC：浜田雅功
＜アーティスト＞
6月6日：
浜田雅功、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風、SOPHIA
東方神起、ももいろクローバーZ
6月7日（日）：
浜田雅功、INI、奥田民生、近藤真彦、サンボマスター、DISH//、NEWS
【写真】『ごぶごぶフェス』グッズ…はまだまさとシール、CEO浜田ゴリラぬいぐるみなど
グッズは、「CEO浜田ゴリラぬいぐるみ」「CEOサングラス」や、「浜田大先生描き下ろしTシャツ」など多彩にそろい、 MBS公式通販「MBS MARKET（MBSマーケット）」から購入できる。
【出演者】
MC：浜田雅功
＜アーティスト＞
6月6日：
浜田雅功、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風、SOPHIA
東方神起、ももいろクローバーZ
6月7日（日）：
浜田雅功、INI、奥田民生、近藤真彦、サンボマスター、DISH//、NEWS