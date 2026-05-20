第一三共ヘルスケア「ロキソニンSテープmini」の新CMが放映! - 阿部寛が“伝説の貼り師”としてジャストサイズな貼り技を伝授
第一三共ヘルスケアは5月14日、外用消炎薬「ロキソニンSテープmini」のCMキャラクターに俳優の阿部寛を起用し、新TV-CM『貼り師』篇(15秒)を全国で放映開始すると発表した。CMでは阿部寛が「伝説の貼り師」として登場し、ミニサイズならではの使いやすさを千手観音のような動きと圧倒的な存在感で表現しているという。
ロキソニンSテープmini
○TV-CMストーリー
「ロキソニンSテープmini」『貼り師』篇(15秒)では、“伝説の貼り師”として道場に登場する阿部寛が、手に持った「ロキソニンSテープmini」を掲げ、「ただ貼ればいいってもんじゃない! 痛みを狙ってminiを貼るべし!」とこだわりを感じさせるまなざしで語る。千手観音を彷彿とさせる鮮やかな技が繰り広げられた後、道を極めた達人のような圧倒的な存在感とともに、「今すぐ取りたいつらい痛・mini」と締めくくる。miniだからこそ痛みのポイントを狙って貼れる利便性を、阿部寛の迫力ある演技を通して印象的に伝えている。
『貼り師』篇(15秒 TV-CMストーリーボード)
『貼り師』篇(15秒 TV-CMストーリーボード)
ロキソニンSテープmini
○TV-CMストーリー
『貼り師』篇(15秒 TV-CMストーリーボード)
『貼り師』篇(15秒 TV-CMストーリーボード)