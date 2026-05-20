Snow Man阿部亮平、向井康二の影響で“新たな挑戦”に意欲 父との夢も明かす「かなり勉強しなきゃいけない」
【モデルプレス＝2026/05/20】Snow Manの阿部亮平が5月20日、都内で行われた「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に出席。挑戦してみたいことを明かした。
【写真】スノ阿部亮平に影響受けたM!LKメンバー
起業家の課題を解決するコンサルティングを展開している同法人のアンバサダーに就任した阿部。特大名刺を受け取ると「まずは、この名刺が入る名刺入れを買うところからスタートしようかなと思います」とコメントして会場の笑いを誘い、「僕は普段、アイドル活動をしておりまして、アイドルはなかなか名刺を持ち歩く機会もないので、リアルじゃないけど名刺をいただけたこと、すごくうれしく思います」とにっこり。「Snow Manの名刺代わりになるものとしては、楽曲とかCDとかかなと思うんですけど、こういう風に自分の名前がしっかり入った名刺があるっていうのは、ちょっと感慨深いものがありますね」としみじみと語り、MCから名刺交換の練習を促されると、「ベンチャーサポートアンバサダーの阿部亮平と申します」と言いながら特大名刺を前に差し出して笑わせた。
阿部が今後挑戦したいことを尋ねられると“ゴルフに挑戦したい”と答え「わたくし事ではありますが、Snow Manのメンバーの中にとてもゴルフが上手なやつがいまして。向井康二と言うんですけど、彼に付いて行ってホールを回ってみたいなっていう気持ちがフツフツと湧いているところでもありますし、1度だけ父にゴルフの打ちっぱなしに連れて行ってもらったことがあるんですけど、父とホールを回ってみたいなという野望です」と目を輝かせながらコメント。「ゴルフも奥が深いので、かなり勉強しなきゃいけないところはたくさんありますし、きっと起業を考えている未来の社長さんも、ゴルフをやる機会が多いんじゃないかなと思いまして、連れて行ってくれる方いたら、ぜひお待ちしております（笑）」と茶目っ気たっぷりに笑った。
加えて、ゴルフシューズだけ持っているという阿部は「そのほか何も用意できていないので、しっかりと準備した上で、“人事を尽くして天命を待つ”をここでも使いまして、今年中にホールを回れたらいいなと思っています」と願望を告白。Snow ManのYouTubeチャンネルでフットゴルフをする企画でゴルフ場を訪れたそうで「ゴルフ場の空気がとても気持ちよかったので、“自然を楽しみに行く”みたいな気持ちもありますね。自然に癒されたいです」と語った。
なお、5月20日より放映開始される新CMで、ノールックでご飯の上に納豆と生卵を乗せながら、しゃべり続けるというシーンが描かれているが、同シーンについて聞かれた阿部は「本当に大変だったんです」といい、「ワンカットで進んでいくCMに挑戦するのもなかなか無いんですけど、かなりテイク数を重ねたなと。だから、もしメイキングが出るようなことがあれば、そちらも楽しみにしていただけたらなと思います」語った。（modelpress編集部）
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◆阿部亮平、ベンチャーサポートアンバサダー就任
起業家の課題を解決するコンサルティングを展開している同法人のアンバサダーに就任した阿部。特大名刺を受け取ると「まずは、この名刺が入る名刺入れを買うところからスタートしようかなと思います」とコメントして会場の笑いを誘い、「僕は普段、アイドル活動をしておりまして、アイドルはなかなか名刺を持ち歩く機会もないので、リアルじゃないけど名刺をいただけたこと、すごくうれしく思います」とにっこり。「Snow Manの名刺代わりになるものとしては、楽曲とかCDとかかなと思うんですけど、こういう風に自分の名前がしっかり入った名刺があるっていうのは、ちょっと感慨深いものがありますね」としみじみと語り、MCから名刺交換の練習を促されると、「ベンチャーサポートアンバサダーの阿部亮平と申します」と言いながら特大名刺を前に差し出して笑わせた。
◆阿部亮平、ゴルフ挑戦に意欲
阿部が今後挑戦したいことを尋ねられると“ゴルフに挑戦したい”と答え「わたくし事ではありますが、Snow Manのメンバーの中にとてもゴルフが上手なやつがいまして。向井康二と言うんですけど、彼に付いて行ってホールを回ってみたいなっていう気持ちがフツフツと湧いているところでもありますし、1度だけ父にゴルフの打ちっぱなしに連れて行ってもらったことがあるんですけど、父とホールを回ってみたいなという野望です」と目を輝かせながらコメント。「ゴルフも奥が深いので、かなり勉強しなきゃいけないところはたくさんありますし、きっと起業を考えている未来の社長さんも、ゴルフをやる機会が多いんじゃないかなと思いまして、連れて行ってくれる方いたら、ぜひお待ちしております（笑）」と茶目っ気たっぷりに笑った。
加えて、ゴルフシューズだけ持っているという阿部は「そのほか何も用意できていないので、しっかりと準備した上で、“人事を尽くして天命を待つ”をここでも使いまして、今年中にホールを回れたらいいなと思っています」と願望を告白。Snow ManのYouTubeチャンネルでフットゴルフをする企画でゴルフ場を訪れたそうで「ゴルフ場の空気がとても気持ちよかったので、“自然を楽しみに行く”みたいな気持ちもありますね。自然に癒されたいです」と語った。
なお、5月20日より放映開始される新CMで、ノールックでご飯の上に納豆と生卵を乗せながら、しゃべり続けるというシーンが描かれているが、同シーンについて聞かれた阿部は「本当に大変だったんです」といい、「ワンカットで進んでいくCMに挑戦するのもなかなか無いんですけど、かなりテイク数を重ねたなと。だから、もしメイキングが出るようなことがあれば、そちらも楽しみにしていただけたらなと思います」語った。（modelpress編集部）
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