お笑いコンビ「ロッチ」のコカドケンタロウ（47）が、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身の芸歴に驚かれる場面があった。

番組オープニングでコンビの結成について、「ロッチ」が2005年、「ハライチ」が2006年と紹介されると、「ハライチ」澤部佑は「ロッチさんとは1年違い」と改めてビックリ。澤部の相方・岩井勇気は「結成はね。1人でやってた時期も長いから」と、コカドの芸歴に触れた。

そこでコカドが「まだ31、2（年）かな」と振り返ると、ともにゲスト出演した「土佐兄弟」の弟・ゆうきは「僕と同い年です。生まれた頃から」と驚がく。「高校1年からやから」というコカドに、スタジオでは「えーっ！」「大師匠」との声が。

これにコカドは「ホンマやで。もっとちゃんとした態度でさぁ…」とあきれながら、「大師匠やで。何してんのよ、みんな」と不満タラタラ。そんな姿に「ミシン師匠」「ボビン亭ミシン師匠」と、コカドの趣味をイジった声が飛ぶと、コカドは「“ミシン師匠”の時点でアカンから。誰が“ボビン亭一門”やねん」とツッコんでいた。