佐々木希、息子が撮影したプライベートショットで“母の顔”「写真、上手〜」「お母さんの優しい表情ですね」 2児の母、夫はアンジャッシュ・渡部建
俳優の佐々木希（38）が19日、自身のインスタグラムを更新。日常の様子をつづった投稿で、「一枚目は、息子が撮ってくれた」と長男が撮影してくれたという自身のプライベートショットを披露した。佐々木は、愛息子の視線から捉えられた自然体の笑顔を見せている。
【写真】「こんなお母さん最高」着物姿で長男の七五三参りに出かける佐々木希
投稿ではそのほか、日差しが強くなるこれからの季節に向けて「INTIMITE by EYEVANのサングラス、かなり使ってる 疲れない」「ママベビーさんとINTIMITEコラボのUVミルクとクールミストも、必需品 日焼け止め対策しっかりしないと」と、お気に入りの愛用アイテムやお出かけの必需品を紹介した。
コメント欄には「ブラボー」「お母さんの優しい表情ですね すご〜くキレイです」「めっちゃ可愛い」「息子さんの撮った写真、上手〜〜〜」「良い写真〜自然な笑顔ですね」「かわいい」「女神様」などの声が寄せられている。
佐々木は2017年4月、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53）と結婚。18年9月に長男、23年4月に長女の誕生を報告している。
【写真】「こんなお母さん最高」着物姿で長男の七五三参りに出かける佐々木希
投稿ではそのほか、日差しが強くなるこれからの季節に向けて「INTIMITE by EYEVANのサングラス、かなり使ってる 疲れない」「ママベビーさんとINTIMITEコラボのUVミルクとクールミストも、必需品 日焼け止め対策しっかりしないと」と、お気に入りの愛用アイテムやお出かけの必需品を紹介した。
コメント欄には「ブラボー」「お母さんの優しい表情ですね すご〜くキレイです」「めっちゃ可愛い」「息子さんの撮った写真、上手〜〜〜」「良い写真〜自然な笑顔ですね」「かわいい」「女神様」などの声が寄せられている。
佐々木は2017年4月、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53）と結婚。18年9月に長男、23年4月に長女の誕生を報告している。