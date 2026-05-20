梅雨前線の影響で、西から雨雲が進んできています。午後は次第に雨の所が多くなりそうです。週末にかけて梅雨に入ったような天気、走り梅雨になりそうです。

【CGで見る】梅雨前線が停滞 全国の週間天気予報

きょう西から雨に 関東も夜は雨

九州、四国、中国、近畿は昼過ぎには雨が降る所が多いでしょう。東海は夕方以降、関東は夜遅くになると、雨が降り出してきそうです。出かけるときに雨が降っていなくても傘があると良いでしょう。



一方、前線から遠い北海道と東北は晴れて紫外線が強い見込みです。

きょうも東京は30℃予想で暑い

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌 ：19℃ 釧路：9℃

青森 ：20℃ 盛岡：28℃

仙台 ：28℃ 新潟：28℃

長野 ：29℃ 金沢：28℃

名古屋：30℃ 東京：30℃

大阪 ：29℃ 岡山：27℃

広島 ：29℃ 松江：28℃

高知 ：28℃ 福岡：30℃

鹿児島：30℃ 那覇：30℃



きょうも季節外れの暑さが続く所が多いでしょう。東京は今年2回目の真夏日になり、湿気が多く、蒸し暑い体感になりそうです。

週末にかけて梅雨のような天気に

週末にかけて梅雨前線が停滞するため、くもりや雨のスッキリしない空模様の所が多くなるでしょう。雨が降ると暑さもクールダウンし、東京の予想最高気温は、あすは22℃、あさっては18℃までしか上がらず、今月はじめて20℃を下回るでしょう。ジャケットなど上着が活躍しそうです。