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梅雨前線の影響で、西から雨雲が進んできています。午後は次第に雨の所が多くなりそうです。週末にかけて梅雨に入ったような天気、走り梅雨になりそうです。

【CGで見る】梅雨前線が停滞　全国の週間天気予報

きょう西から雨に　関東も夜は雨

九州、四国、中国、近畿は昼過ぎには雨が降る所が多いでしょう。東海は夕方以降、関東は夜遅くになると、雨が降り出してきそうです。出かけるときに雨が降っていなくても傘があると良いでしょう。

一方、前線から遠い北海道と東北は晴れて紫外線が強い見込みです。

きょうも東京は30℃予想で暑い

きょうの各地の予想最高気温は、
札幌　：19℃　釧路：9℃
青森　：20℃　盛岡：28℃
仙台　：28℃　新潟：28℃
長野　：29℃　金沢：28℃
名古屋：30℃　東京：30℃
大阪　：29℃　岡山：27℃
広島　：29℃　松江：28℃
高知　：28℃　福岡：30℃
鹿児島：30℃　那覇：30℃

きょうも季節外れの暑さが続く所が多いでしょう。東京は今年2回目の真夏日になり、湿気が多く、蒸し暑い体感になりそうです。

週末にかけて梅雨のような天気に

週末にかけて梅雨前線が停滞するため、くもりや雨のスッキリしない空模様の所が多くなるでしょう。雨が降ると暑さもクールダウンし、東京の予想最高気温は、あすは22℃、あさっては18℃までしか上がらず、今月はじめて20℃を下回るでしょう。ジャケットなど上着が活躍しそうです。