【しまむら】Tシャツ330円、デニム990円など超特価祭り！5月20日から「暮らしの大応援祭」第3弾がスタート。

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

2026年5月20日から5月24日までの期間は、「暮らしの大応援祭」第3弾を開催。日々のコーデにぴったりハマるおしゃれなアイテムが特別価格で多数登場しています。

5月20日から22日までの3日間は、お得な日替わりセールも！ さらに夏を快適＆おしゃれに楽しむための冷感アイテムや、しまむらでしか手に入らないコラボグッズなど、盛りだくさんの内容です。

日替わり特価アイテムは驚きの連続

まずは大注目の日替わり特価アイテムを紹介します。1商品につき、1人2点まで購入できます。

【5月20日】

Tシャツ各種（レディース、メンズ）、パンツ各種（メンズ）...各550円

ワンピース（レディース）、ブラウス+タンクトップ+アクセサリーセット（レディース）、デニムパンツ（レディース）...各990円

敷きパッド（シングルサイズ2点セット）...1100円

【5月21日】

Tシャツ各種（レディース）、アームカバー各種、スリッパ各種...各330円

【5月22日】

インナー各種（レディース）、レギンス（レディース）、インナー（メンズ）...各220円

すべて数量限定販売で、数に限りがあるのでお早めに。

日替わり特価アイテム以外にも、夏の毎日コーデやレジャーなどあらゆるシーンに活躍する洋服＆小物がいまだけのスペシャルプライスで登場しています。

たとえば、「ソックス各種（レディース、メンズ、キッズ／5足組）」は220円、さらに大きいサイズを含む「Tシャツ各種（レディース、メンズ、ガールズ）」や、「ルームパンツ（レディース、メンズ）」、「サンダル（レディース）」は、いずれも驚きの330円。

さらにオンオフ使える「シャツ（レディース）」や「パンツ各種（レディース）」、大きいサイズの「ワンピース各種（レディース）」、外遊びにも最適な「Tシャツ各種（ボーイズ、ベビー）」などは各550円です。

またドライ、UVカット、ストレッチ機能を備えた「ジップパーカ（レディース）」、見た目にも涼やかな「ブラウス各種（レディース）」や夏の旅行やレジャーにも便利な「ショルダーバッグ各種（レディース）」、人気のキャラクターの「パジャマ各種（ボーイズ、ガールズ）」は、それぞれ770円で登場しています。

どれも日替わり特価アイテムと同様に1商品につき1人2点まで購入制限があります。数量限定商品なので、気になるアイテムがあるなら早めにお店へ。

目に肌にも涼しい冷感アイテムに注目

吸水速乾に優れた「FIBER DRY」の商品をはじめとしたアイテムも要チェック。宝島社の女性雑誌「InRed」と「リンネル」がプロデュースするブランド「SEASON REASON」からは、接触冷感生地を使用したおしゃれで快適な冷感ウェアが多彩なラインナップで登場しています。

「デニムコクーンパンツ（レディース）」（2420円）、「ワイドパンツ（レディース）」（2189円）などのトレンドを押さえたパンツや、女性らしさときちんと感を兼ね備えた「プルオーバー各種（レディース）」（1089円）、「シャツ各種（レディース）」（2189円）、1枚でサマになる「ワンピース各種（レディース）」（1639円）、楽ちん＆おしゃれな「サンダル」（2420円）など、夏コーデを彩るアイテムが盛りだくさんです。

また、見ているだけでも涼しくなりそうな赤城乳業のアイス「ガリガリ君」、「ガツンとみかん」、「チョコミント」とのコラボアイテムも見逃せません。どれもしまむらでしか手に入らない限定アイテムなのでチェックしてみて。

レインデザインのサンリオグッズも豊富！

気分が下がりがちな梅雨のシーズンも、キュートなサンリオキャラクターズのアイテムで気分を上げるのもいいかも。レインデザインのアイテムが多数登場しています。

「マルチケース各種」（1089円）、「マスコットチャーム各種」（1089円）、「トートバッグ各種」（1639円）、「Tシャツ各種（レディース、ガールズ）」（1419円）など、気分を上向きに変えるおしゃれで可愛いアイテムが満載です。

今週もしまむらでお買い物を楽しんで。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部）