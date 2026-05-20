【レンジで即完成】あと一品がラクに決まる！ブロッコリーのお助け副菜2選
【画像17枚】アレンジ次第で使い方無限！ブロッコリーのおかず
「メインは決まったけれど、副菜はどうしよう……」そんなときに頼りになるのが、4月から国が定める「指定野菜」に仲間入りしたブロッコリーです。年間を通して比較的安定した価格で出回るそうなので、どんどん活用していきたいですね。今回はそんなブロッコリーを使った、電子レンジだけでパパッと作れる副菜レシピを2つご紹介します。
■ ブロッコリーと桜えびの梅あえ
梅干しの酸味でさっぱりと
【材料】(2人分)
・ブロッコリー ...1/2個
・梅干し ...1個
・桜えび ...大さじ1
・ごま油
・しょうゆ
【作り方】
1. ブロッコリーは小房に分け、茎は皮を厚めにむいて1cm厚さに切る。耐熱ボウルに入れてふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で約2分加熱し、水けをきる。
2. 梅干しは種を除いて小さくちぎって[1]に加える。桜えびと、ごま油小さじ1、しょうゆ小さじ1/2を加え、さっとあえる。
(1人分43kcal/塩分1.3g レシピ考案／新谷友里江)
■ブロッコリーの塩昆布あえ
塩昆布が具と調味料の二役に！
【材料】(2人分)
・ブロッコリー ...小1個(約200g)
・塩昆布 ... 7g
・塩
【作り方】
1. ブロッコリーは小房に分け、茎は皮を厚めにむいて横1cm幅に切る。
2. 直径20cmの耐熱皿にブロッコリーを広げて入れ、塩ひとつまみ、水大さじ4を全体にふる。ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で約4分加熱する。
3. 水けをきり、温かいうちに塩昆布を加えてあえる。
(1人分33kcal/塩分1.0g レシピ考案／市瀬悦子)
＊ ＊ ＊
レンジで加熱して、うまみ食材とあえるだけ！彩りもよく栄養豊富なブロッコリーの簡単副菜は、忙しい日にも大活躍してくれそうです。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／新谷友里江、市瀬悦子 撮影／砂原文、木村拓
栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美 監修／真木文絵
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文＝中田蜜柑／菅野直子