今あるものを「全部出す」だけ！使いにくい洗面所を半日でリセットするプロのワザ
【BEFOREを見る】限られたスペースにさまざまなアイテムが散らばっていて使いづらい
気温も湿度もほどよく、家事がはかどる季節がやってきました。大型連休を活用して、「洗面所」の収納を見直してみませんか。ライフスタイルの変化や「なんだか使いにくい」という小さな違和感こそ、整えどき。半日あれば取り組める「洗面所収納」見直しのコツをご紹介します。
教えてくれたのは▷中里愛子さん
■[洗面所]洗面台収納を用途別にして使いやすく
狭くて収納も限られているのに、洗濯や掃除用品、洗面道具、化粧品など、置きたいものが多い洗面所。主な収納場所となる洗面台を最大限生かしながら、使いやすくする見直し方法がこちら！
■STEP1：ものを全部出す
オーラル系、美容系、インバス系、洗濯系、掃除系に分ける
あらゆる種類のものが収納の中で混在していると、使いにくさの原因に。「全部出すときのコツは、オーラル系、美容系、インバス系、洗濯系、掃除系、それ以外に分けて、それぞれまとめておくこと。この段階で、どの用途のものが、どのくらいあるのかを把握でき、限られた収納の中に何を優先的にしまえるか、判断がしやすくなります」
■STEP2：不要なものを省く
古い化粧品や試供品、使わなくなった洗剤などは処分
洗面所はほかと比べて、不要なものを取り除くときの"いる""いらない"の判断がしやすいのが特徴。「肌に合わない化粧品や古くなった試供品、ホテルでもらったアメニティグッズ、使っていない洗剤など、取っておいても使う見込みがなければ迷わず処分を。旅行で使う洗面道具は、洗面所ではなく、ほかの旅行グッズと一緒にしておくと◎」
収納に余裕がない場合、旅行用のものは別の場所へ
■STEP3：ついでに掃除する
棚や引き出しの中を水拭き
ほこりや髪の毛などが落ちていれば取り、洗面ボウル以外は、基本的に洗剤を使わず水拭きだけでOK。「基礎化粧品を収納する場合、下にペーパータオルを敷いたり、丸洗いできるケースに入れたりすれば、汚れ防止になり、そのあとの掃除もしやすくなりますよ。加工された鏡は洗剤やから拭きはNGなので、必ずクロスで水拭きを」
■STEP4：使いやすく収納する
オーラル系、美容系は鏡裏、かさばるものは洗面台下にしまう
オーラル系と美容系は、衛生的に管理できるよう、鏡裏など腰より上にある扉つきの収納に。「洗面台下は扉でも引き出しでも、基本は立てて収納を。扉内はケースや棚で空間を区切ると、奥のものも取り出しやすくなります。棚が置けなくても、排水管をよけて突っ張り棒を設置すれば、洗剤ボトルなどを引っ掛けることも可能」
【鏡裏収納】オーラル系、美容系、夫のもの
【深めの引き出し】量の多い美容系を収納
【扉収納】インバス系、洗濯系、掃除系を分けて収納
ケースがなければ紙袋で代用OK!
デッドスペースは突っ張り棒で引っ掛ける収納にしても
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いつのまにかものであふれ、使いにくくなってしまうことが多い洗面所。あらゆる種類のものがあるので、カテゴリ分けをして収納することが大切ですね！
撮影／三佐和隆士
文＝徳永陽子