「大きな怪我もなく、充実したシーズンに」上田綺世がフェイエ３年目を回想「次はＷ杯。日本のために頑張ります」
フェイエノールトで３年目のシーズンが終了した。
２位でフィニッシュしたチームで、上田綺世は31試合に出場し、25ゴールをマークして得点王に輝く。エールディビジでは日本人選手として初の快挙だ。
森保ジャパンのエース候補は、５月19日に自身のインスタグラムを更新。「2025/26」と題し、次のように発信した。
「大きな怪我もなく、とても充実したシーズンになりました。優勝には届きませんでしたが、ようやくチームに貢献できたと感じています」
そして「クラブ、そしてファン・サポーターのみなさん、温かいサポートをありがとうございました」と感謝を伝え、「次はＷ杯。日本のために頑張ります」と決意を綴る。
この投稿には、同僚の渡辺剛や、怪我でＷ杯出場が叶わなかった南野拓実が、炎やハートマークの絵文字で反応。そのほか、「得点王おめでとうございます！」「Ｗ杯で優勝しましょう！！」「期待しかないです！！」「世界獲ろう綺世」といったコメントが寄せられた。
４年に一度の大舞台での活躍を、ファン・サポーターも期待している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像11枚】上田綺世、充実のシーズンをプレイバック！ 最後の一枚は笑顔で仲良し２ショット
２位でフィニッシュしたチームで、上田綺世は31試合に出場し、25ゴールをマークして得点王に輝く。エールディビジでは日本人選手として初の快挙だ。
森保ジャパンのエース候補は、５月19日に自身のインスタグラムを更新。「2025/26」と題し、次のように発信した。
「大きな怪我もなく、とても充実したシーズンになりました。優勝には届きませんでしたが、ようやくチームに貢献できたと感じています」
この投稿には、同僚の渡辺剛や、怪我でＷ杯出場が叶わなかった南野拓実が、炎やハートマークの絵文字で反応。そのほか、「得点王おめでとうございます！」「Ｗ杯で優勝しましょう！！」「期待しかないです！！」「世界獲ろう綺世」といったコメントが寄せられた。
４年に一度の大舞台での活躍を、ファン・サポーターも期待している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像11枚】上田綺世、充実のシーズンをプレイバック！ 最後の一枚は笑顔で仲良し２ショット