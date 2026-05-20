上田がインスタを更新。渡辺や南野も反応した。（C）Getty Images

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　フェイエノールトで３年目のシーズンが終了した。

　２位でフィニッシュしたチームで、上田綺世は31試合に出場し、25ゴールをマークして得点王に輝く。エールディビジでは日本人選手として初の快挙だ。

　森保ジャパンのエース候補は、５月19日に自身のインスタグラムを更新。「2025/26」と題し、次のように発信した。

「大きな怪我もなく、とても充実したシーズンになりました。優勝には届きませんでしたが、ようやくチームに貢献できたと感じています」

　そして「クラブ、そしてファン・サポーターのみなさん、温かいサポートをありがとうございました」と感謝を伝え、「次はＷ杯。日本のために頑張ります」と決意を綴る。
 
　この投稿には、同僚の渡辺剛や、怪我でＷ杯出場が叶わなかった南野拓実が、炎やハートマークの絵文字で反応。そのほか、「得点王おめでとうございます！」「Ｗ杯で優勝しましょう！！」「期待しかないです！！」「世界獲ろう綺世」といったコメントが寄せられた。

　４年に一度の大舞台での活躍を、ファン・サポーターも期待している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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