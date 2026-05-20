JAEJOONG（ジェジュン）“たったひとつの救い”を歌った新曲「OASIS」配信決定！MVティザー映像公開
JAEJOONG（ジェジュン）の日本デジタルシングル「OASIS」が、5月27日に配信されることが決定。併せて同曲MVのティザー映像も公開となった。
■テーマは孤独や絶望の中で出会う“たったひとつの救い”
「OASIS」は、孤独や絶望の中で出会う“たったひとつの救い”をテーマにした楽曲。乾ききった心の中に差し込む光のような存在によって、再び前へ進む力を取り戻していく――そんな希望や再生の感情を、繊細かつ力強いボーカルで表現している。
これまでとはまた異なる、成熟した大人の雰囲気を感じさせるサウンドと歌声にも注目だ。
5月20日に公開された「OASIS」MVティザー映像では、無重力空間を思わせる幻想的な映像表現とともに、楽曲のもつ世界観や感情を映像として表現している。
また、同曲は『2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR』の初日となる5月23日の公演にて初披露を予定。全国8都市11会場・全22公演を巡るツアーと併せて、新曲「OASIS」に期待しよう。
※メイン写真：「OASIS」配信ジャケット
■リリース情報
2026.05.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「OASIS」
■ライブ情報
『2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR-10%-』
05/23（土）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
『2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR-86%-』
05/31（日）埼玉・川口総合文化センター・リリア
06/11（木）神奈川・KT Zepp Yokohama
06/13（土）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
07/02（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA
07/05（日）新潟・新潟県民会館
07/12（日）大阪・Zepp Osaka Bayside
07/16（木）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
07/20（月・祝）愛知・Zepp Nagoya
07/22（水）福岡・Zepp Fukuoka
07/26（日）宮城・仙台サンプラザホール
『2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR-4%-』
08/02（日）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
■関連リンク
JAEJOONG OFFICIAL SITE
https://jaefans.com