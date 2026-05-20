『CENTRAL』クアラルンプール・台北公演チケット詳細＆追加出演アーティスト発表

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2026年4月3日から5日までの3日間、横浜の街全体を舞台に開催され、合計約9万人を動員した『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』。

「日本の響きを世界へ」をコンセプトに掲げる本フェスの海外公演が、昨年に続き2026年もクアラルンプール・台北にて開催される。このたび、8月1日クアラルンプール公演および8月8日台北公演のチケット販売詳細が公開された。

■jo0ji、ReoNaが追加！Opening ActとしてkiOraの出演も決定

台北公演には、UVERworld、jo0ji、yamaが出演し、日本国内のみならず海外でも支持を集めるアーティストたちによるライブパフォーマンスが披露される。

また、8月1日開催のクアラルンプール公演についても追加出演アーティストが発表となり、第一弾発表のKANA-BOON、キタニタツヤに加え、あらたにjo0ji、ReoNaの出演が決定。さらに、Opening ActとしてkiOraの出演も決定した。

『CENTRAL』海外公演は、「日本の響きを世界へ」というコンセプトのもと、日本音楽シーンの魅力を海外へ発信するプロジェクトとして継続展開されている。今年もクアラルンプール・台北の2都市にて、多彩なアーティストによるライブパフォーマンスを通じ、日本発の音楽エンタテインメントを世界へ届ける。

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

08/01（土）クアラルンプール・Zepp Kuala Lumpur

出演：KANA-BOON / キタニタツヤ / jo0ji / ReoNa / kiOra（Opening Act）

08/08（土）台北・Zepp New Taipei

出演：UVERworld / jo0ji / yama

■【画像】『CENTRAL 2026 in TAIPEI』

■関連リンク

CENTRAL 2026 in KUALA LUMPUR 特設ページ

https://central-fest.com/s/central/page/kuala_lumpur_2026

CENTRAL 2026 in TAIPEI 特設ページ

https://central-fest.com/s/central/page/taipei_2026

CENTRAL公式サイト

https://central-fest.com/