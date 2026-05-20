Number_i神宮寺勇太、自ら描いたスケッチをもとにミキモトのハイジュエリーオーダーを体験
Number_iの神宮寺勇太が、パートナーシップ契約を結ぶミキモトの特別なハイジュエリーオーダーを体験。通常は入ることができないアトリエを訪れ、1世紀以上も受け継がれてきたミキモトのクラフツマンシップに触れながら、神宮寺がひとつのジュエリーが出来上がるまでを追体験する様子を収めたムービーも公開となった。
■神宮寺勇太、体験ムービーのナレーションを担当
特設サイトにて公開されたスペシャルコンテンツ「The Layers of Light」では、神宮寺がリングの着想から参加。自ら描いたスケッチをもとに、ジュエリーデザイナーとの対話を重ねながらデザインをかたちにしていき、選び抜かれた宝石とともに世界でただひとつのジュエリーへと昇華していく。さらにアトリエを訪れ、熟練のクラフツマンの手仕事を間近で体験することで、ミキモトが受け継いできた精微な技と美意識に触れた。
映像で描かれるのは、アイデアがかたちとなり、やがて唯一無二の輝きを宿すまでの軌跡。クラフツマンの手仕事が息づく空間の中で、その創造の過程を捉えた。神宮寺本人によるナレーションも加わり、ジュエリーに込められた想いや製作の軌跡をより深く伝える。
完成したリングは、ポートレートカットを施したアクアマリンの奥に神宮寺のイニシャルと繊細にパヴェセッティングされたサファイアを重ねたデザイン。サイドには黒蝶真珠とアレキサンドライトをセッティング。アクアマリンの透きとおるブルーの中にイニシャルが美しく浮かび上がる。
今回のリング製作のテーマである“重なり”の中に、いまなお進化し続ける独自の美意識と匠の技が宿る。神宮寺と共に、様々な想いが重なったミキモトのクラフツマンシップの神髄を体感しよう。
なお、アトリエは一般非公開。ジュエリーのオリジナルオーダーは、通常受け付けは行っていない。
■神宮寺勇太 コメント
Q.今回、初めてミキモトと一緒に「自分のためだけのジュエリー」をデザインから形にすることとなりました。改めて完成したリングと対面した時の印象はいかがでしたか。
神宮寺：箱を開けた時の驚きと感動で言葉を失いました。その後、我に返ったときに思わず大きな声が出てしまったほどです（笑）想像をはるかに超えた凄い作品が出来上がり、撮影中もずっと見ていたくなるような“引き込まれる瞬間”が何度もありました。このような機会を頂けたことを大変光栄に感じています。
Q.このリングはご自身にとってどのような存在になりそうでしょうか。
神宮寺：このリングは、間違いなく自分にとってお守りのような存在になると思います。もともと僕が描いたスケッチにはイニシャルを入れる案はなかったのですが、デザイナーの方からご提案をいただいたことで、このリングがより“自分だけのもの”になったと感じました。イニシャルが入ることでオンリーワンの特別な存在になり、これからも自然と手もとを眺める機会が増えるのではないかと思っています。
Q.ミキモトのアトリエも今回初めて訪問されました。クラフツマンの皆様との対話やジュエリーの製作過程の見学を通して、感じたことはありましたか。
神宮寺：ミキモトのアトリエを訪れ、実際にジュエリーが製作されている現場を拝見できたことはとても印象的でした。ジュエリーが人の手によって丁寧に作られていると聞いたときは驚きましたし、実際にクラフツマンの方々がダイアモンドを留めたり、イニシャルを手作業で切り出したりする工程を見て、ひとつのジュエリーに対して多くの手仕事が重ねられていることを実感しました。改めて、ミキモトのジュエリーには高度な技術と重なる想いが込められているのだと感じました。
Q.ミキモトの技術力を感じられた箇所はありますか。
神宮寺：今回のリングは“重なり”というテーマをもとに製作されています。一番上にアクアマリン、その下にはプラチナで象られたイニシャル、さらにその下には繊細にセッティングされたサファイアが重なり合い、層の美しさを感じられるデザインとなっています。アクアマリンのポートレートカットも初めて知りましたが、爽やかなブルーの色合いと、下の層を際立たせる澄んだ輝きがとても魅力的です。そして贅沢に宝石が使われていながらも、それぞれが無駄なく互いを引き立て合っている点にも、卓越した技術力を感じています。
■関連リンク
特設サイト
https://mypearls.mikimoto.com/thelayersoflight
Number_i OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/number_i