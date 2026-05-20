Number_i神宮寺勇太、自ら描いたスケッチをもとにミキモトのハイジュエリーオーダーを体験

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Number_iの神宮寺勇太が、パートナーシップ契約を結ぶミキモトの特別なハイジュエリーオーダーを体験。通常は入ることができないアトリエを訪れ、1世紀以上も受け継がれてきたミキモトのクラフツマンシップに触れながら、神宮寺がひとつのジュエリーが出来上がるまでを追体験する様子を収めたムービーも公開となった。

■神宮寺勇太、体験ムービーのナレーションを担当

特設サイトにて公開されたスペシャルコンテンツ「The Layers of Light」では、神宮寺がリングの着想から参加。自ら描いたスケッチをもとに、ジュエリーデザイナーとの対話を重ねながらデザインをかたちにしていき、選び抜かれた宝石とともに世界でただひとつのジュエリーへと昇華していく。さらにアトリエを訪れ、熟練のクラフツマンの手仕事を間近で体験することで、ミキモトが受け継いできた精微な技と美意識に触れた。

映像で描かれるのは、アイデアがかたちとなり、やがて唯一無二の輝きを宿すまでの軌跡。クラフツマンの手仕事が息づく空間の中で、その創造の過程を捉えた。神宮寺本人によるナレーションも加わり、ジュエリーに込められた想いや製作の軌跡をより深く伝える。

完成したリングは、ポートレートカットを施したアクアマリンの奥に神宮寺のイニシャルと繊細にパヴェセッティングされたサファイアを重ねたデザイン。サイドには黒蝶真珠とアレキサンドライトをセッティング。アクアマリンの透きとおるブルーの中にイニシャルが美しく浮かび上がる。

今回のリング製作のテーマである“重なり”の中に、いまなお進化し続ける独自の美意識と匠の技が宿る。神宮寺と共に、様々な想いが重なったミキモトのクラフツマンシップの神髄を体感しよう。

なお、アトリエは一般非公開。ジュエリーのオリジナルオーダーは、通常受け付けは行っていない。

■神宮寺勇太 コメント