古川琴音、竹中直人とゲームセンターで仲良くなる 共演者多数で「毎話毎話違うドラマを撮っているんじゃないか」
俳優の古川琴音が20日、都内で行われた6月1日から始まるNHK夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（総合テレビ、月〜木 後10：45）取材会に登壇。共演の竹中直人とのエピソードを披露した。
【集合ショット】華やか！笑顔をみせる古川琴音＆中村蒼＆伊藤万理華
「初対面が苦手で緊張する」と話す古川。竹中直人とはゲームセンターに行くシーンを共に撮影したそう。待ち時間にアイスホッケーやゾンビゲームで遊んだといい、「それですごく仲良くなったのがうれしい」と満面の笑みを浮かべた。
また、「（総勢ゲスト）30名くらいの豪華なみなさんとお会いして、毎話毎話違うドラマを撮っているんじゃないかと思うくらいバラエティに富んだドラマになっていると思います」とやりがいを語った。
物語の舞台は、夜の東京を走る1台のタクシー。ハンドルを握るのは、29歳のタクシードライバー・蘭象子（古川）。象子は、取り立ててじょう舌でもなく、特別な気配りができるわけでもないが、タクシーに乗った人々は、後になってその夜の風景を思い出してしまうという不思議な空気をまとっている。
タワーマンションへ向かう恋人同士の“字数制限の恋”、誕生日の偶然に心を揺らす2人の女性など、さまざまな事情を抱えた乗客が登場。象子は踏み込みすぎることなく、バックミラー越しに心を寄せる。人の人生の“通過点”であるはずの彼女もまた、30歳という節目に向かって、自分の探しものを探し始める。
取材会にはほかに、中村蒼、伊藤万理華が登壇した。
【集合ショット】華やか！笑顔をみせる古川琴音＆中村蒼＆伊藤万理華
「初対面が苦手で緊張する」と話す古川。竹中直人とはゲームセンターに行くシーンを共に撮影したそう。待ち時間にアイスホッケーやゾンビゲームで遊んだといい、「それですごく仲良くなったのがうれしい」と満面の笑みを浮かべた。
物語の舞台は、夜の東京を走る1台のタクシー。ハンドルを握るのは、29歳のタクシードライバー・蘭象子（古川）。象子は、取り立ててじょう舌でもなく、特別な気配りができるわけでもないが、タクシーに乗った人々は、後になってその夜の風景を思い出してしまうという不思議な空気をまとっている。
タワーマンションへ向かう恋人同士の“字数制限の恋”、誕生日の偶然に心を揺らす2人の女性など、さまざまな事情を抱えた乗客が登場。象子は踏み込みすぎることなく、バックミラー越しに心を寄せる。人の人生の“通過点”であるはずの彼女もまた、30歳という節目に向かって、自分の探しものを探し始める。
取材会にはほかに、中村蒼、伊藤万理華が登壇した。