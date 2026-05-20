3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のキーボード・藤澤涼架（33）の喜びの報告に、メンバーやファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】ミセス藤澤“雰囲気一変”のセクシーな姿や最新ショット

藤澤はこれまでにもInstagramで、「#こどもの日」とハッシュタグを付けた幼少期ショットや、「一瞬どなたかと思いました」「まじで色々アウトすぎる！」とコメントが寄せられた、雰囲気が一変したセクシーな姿を公開してきた。

特別仕様の最新ショットに反響

2026年5月19日の更新では、自身のオフィシャルグッズを特別仕様にアレンジしたコーディネートを披露。「33サイ なりましたよーーーう。これからもよろしくお願いします。（着ているのはバースデーグッズ特別仕様です）」とつづり、33歳になったことを報告した。

ボーカルの大森元貴はストーリーズで「おめでとう最年長」とコメントし、ドアップの写真や黒髪短髪時代の思い出ショットも披露。ギターの若井滉斗もストーリーズで「おめでとうございます」と祝福し、歪んだ藤澤の写真も公開している。

ファンからも「涼ちゃんおめでとう」「りょーちんおめでとずっと幸せでいてね」「33歳に見えないくらいお顔綺麗」「涼ちゃん、ほんとに天使みたいだ」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）